Filippo Magnini cambia il pannolino, fa le prove per l’arrivo di Bollicina (Foto)

Mancano pochi giorni alla nascita della figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini fa le prove per il cambio del pannolino (foto). La bellissima mamma in dolce attesa non ha dovuto mostrargli nulla, Magnini ha cambiato il pannolino tutto da solo, un ottimo risultato, sarà di certo un papà perfetto. Giorgia Palmas sta preparando le ultime cose per l’arrivo della sua Bollicina, è così che chiamano la piccola lei e Filippo in attesa di svelare il nome scelto. Borsa e valigia già pronte, l’ex velina di Striscia la notizia ha sistemato tutto da tempo. Ha lavato i piccolissimi vestitini della bimba e ha sistemato tutto su un piccolo stendino. Tutto piccolo per la sorellina di Sofia che sta per arrivare. Anche il fasciatoio è perfetto e la Palmas mostra un po’ di cose ai suoi follower, poi mostra anche il pupazzo con il pannolino, tutta opera di Filippo Magnini.

FILIPPO MAGNINI INIZIA A FARE LE PROVE PER L’ARRIVO DELLA FIGLIA

Sono entrambi molto emozionati in questi ultimi giorni di attesa. Magnini ha iniziato a chiedere alla showgirl quanto sarà piccola la bimba. Giorgia ha quindi preso il suo vecchio pupazzo, un po’ vecchiotto, era quello che le ha regalato sua nonna quando era davvero piccolissima; lo stesso che è poi passato a Sofia. La Palmas ha mostrato al campione di nuoto la grandezza di un pannolino per neonato, la prima misura, poi è venuto naturale provare a mettere un pannolino al pupazzo.

Hanno riso tanto insieme ma lei non ha mostrato il video, non sa se a Filippo faceva piacere.

Giorgia Palmas mostra però il risultato, il pannolino perfetto messo da Magnini al pupazzo. Sarà così bravo anche con la sua Bollicina? Non c’è dubbio che sarà così ma ben più emozionante.