Giorgia Palmas tanti i chili presi in gravidanza ma è in gran forma (Foto)

Quanto pesa Giorgia Palmas, quanti chili ha preso con la sua seconda gravidanza (foto)? Manca pochissimo al parto e chi segue Giorgia Palmas sui social non smette di fare domande alla bellissima ex velina. Dalle foto appare in gran forma e bellissima lo è davvero con il pancione così come sempre, in tv a Verissimo l’abbiamo vista con un bel po’ di chili in più, tutto normalissimo, la Palmas era molto magra e non si è limitata ai 7 – 8 chili necessari, ne ha presi di più. Infatti, su Instagram confessa che ha più di 15 chili in più. Non si pesa da un po’ ma l’ultima volta la sua bilancia le dava questo peso. Si sa che nelle ultime settimane di gravidanza si prende altro peso, forse la splendida compagna di Filippo Magnini ha smesso di salire sulla bilancia, tanto manca pochissimo al lieto evento.

GIORGIA PALMAS, LA DATA DEL PARTO E POI QUELLA DEL MATRIMONIO

Mancano più o meno 10 giorni al parto e Giorgia Palmas e Filippo Magnini potranno finalmente tenere tra le braccia la loro bimba. Non hanno ancora rivelato il nome, la chiamano Bollicina. La coppia è al settimo cielo. “Una domanda molto gettonata” ripete la showgirl sarda ripetendo il suo peso con il pancione.

A Verissimo ha già confidato che a dicembre ci sarà il matrimonio rimandato durante il lockdown, il tempo di godersi la maternità e tornare in forma e poi le nozze tanto attese e desiderate. Si è emozionata tanto con tutte le sorprese preparate in studio da Silvia Toffanin e ringrazia tutti per i messaggi. La sua intervista, la lettera della sua mamma, ha fatto piangere tutti a casa. In attesa del parto continua a seguire i lavori della nuova casa, il nido dove vivrà con la sua nuova meravigliosa famiglia.