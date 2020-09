Il dolcissimo annuncio di Ludovica Valli sui social: aspetta un figlio

Con un dolcissimo video, lì dove tutto ebbe inizio, Ludovica Valli annuncia sui social la sua gravidanza. La tronista diciottenne fuori dagli schemi non c’è più, adesso c’è una donna che ama, una donna pronta a diventare mamma. Ed è felicissima di condividere questo momento con tutte le persone che la seguono ormai da anni con grandissimo affetto.

E’ stato Gianmaria De Gregorio a rubare il cuore di Ludovica Valli. Un amore travolgente che ha portato la Valli a rilasciare dichiarazioni davvero importanti. Ne ha parlato come di un uomo unico, meraviglioso, un uomo da sposare. A quanto pare per l’abito bianco ci sarà ancora tempo ma per il momento si pensa ad allargare la famiglia!

Ecco le parole di Ludovica Valli che mostra per la prima volta il pancione sui social e si prepara a diventare mamma:

La bambina che scappava di casa, la ragazzina che prendeva un aereo solo andata per Formentera, la ragazza delle “sei di mattina”, che a 18 anni approdava in tv ed ha vissuto altissimi e bassissimi. La piccola donna che ha cambiato città per amore e poi ha pianto per amore, ha cercato l’amore strappandosi anche il cuore da petto. La donna che ha preso la sua vita, l’ha distrutta e poi ha edificato castelli di sabbia crollati e poi ricostruiti fino a costruire quella che oggi è una vita nuova … quella bambina, quella ragazzina, quella donna sono sempre io e oggi io, proprio io, realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre, quella bambina ora ha una casa da cui non vuole scappare, un amore vero e un cuore in più che batte dentro di se, ti aspettiamo anima mia ❤️

