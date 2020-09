Giorgia Palmas con la mamma e Magnini in attesa del parto (Foto)

Mancano pochi giorni al parto per Giorgia Palmas e l’ex velina di Striscia la notizia con il pancione è bellissima (foto). Accompagnata da Filippo Magnini che non la lascia un attimo e dalla sua mamma che l’ha raggiunta dalla Sardegna, eccoli tutti insieme a Milano per uno degli ultimi pranzi prima della nascita di Bollicina. E’ così che Giorgia Palmas e Filippo Magnini chiamano dolcissimi la loro bimba, non hanno ancora rivelato il nome scelto, attendono la nascita. Intanto, si dividono tra le ultime cose da sistemare prima di allargare la famiglia, le passeggiate e il lavoro della nuova casa da seguire.

MAMMA SUSANNA E’ A MILANO PER GIORGIA PALMAS VICINISSIMA AL PARTO

Ha preso un bel po’ di chili la Palmas, è lei ad averlo confidato sui social, ma è sempre bellissima e in gran forma. Si sta godendo questo momento meraviglioso con tutta la sua famiglia. Anche la sua primogenita, Sofia, è felicissima e non vede di conoscere la sua sorellina. Ci sono anche altre cose da organizzare, non solo la nascita della figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini ma anche le nozze.

Il matrimonio era previsto la primavera scorsa ma a causa del Covid la coppia ha rimandato tutto annunciando che il sì ci sarà a dicembre, resta quindi tutto nel 2020, un anno così complicato ma per loro due così meraviglioso.

Tutti pazzi poi per il look semplice ma griffatissimo della showgirl sarda, pantaloni neri aderenti ma comodissimi, scarpe e t-shirt Gucci. Magnini le porta la borsa, nessun peso per la splendida Palmas che porta già il suo bellissimo pancione. Tante le soddisfazioni per la coppia che sembra avrà davvero la casa pronta con la nascita della bimba. E’ un altro sogno che stanno per realizzare.