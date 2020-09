Elettra Lamborghini e Afrojack il matrimonio a Como: lei sposa moderna ed emozionata (FOTO)

Elettra Lamborghini aveva giurato che non ci sarebbero state immagini del suo matrimonio! Aveva promesso che gli invitati avrebbero dovuto mettere un bel bollino sulla fotocamera del cellulare ma a quanto pare non si può resistere alla gioia di pubblicare sui social le foto delle nozze. E così ecco le prime immagini del matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack che si sono sposato oggi sul lago di Como. Una giornata speciale baciata dal sole, il che non era scontato visto il maltempo delle ultime ore. Ma il cielo ha accolto con un timido sole questo pomeriggio Elettra, che ha pronunciato quasi al tramonto il suo si. E le immagini di questo matrimonio, in meno di mezz’ora, hanno fatto il giro di tutti i social.

Elettra magrissima, aveva raccontato già della sua dieta, ha finalmente realizzato il suo sogno d’amore. Ancora poche le immagini e le foto di questo matrimonio ma una cosa possiamo dirla. La sposa era molto molto moderna. Del resto, ci si poteva aspettare solo questo da Elettra Lamborghini che per la cerimonia ha sfoggiato un taglio di capelli cortissimo e un abito da sposa che ne ha messo in evidenza tutte le forme esplosive, in particolare il seno, grazie a una scollatura davvero molto generosa.

Villa Balbiano a Como la location scelta per queste nozze e il si pronunciato intorno alle 17,30 del 26 settembre 2020 alla presenza di pochi invitati ma di tante persone importanti nella vita di Afrojack ed Elettra Lamborghini che realizza il suo sogno più grande, quello di diventare la moglie dell’uomo migliore che ha mai incontrato nella sua vita.

IL MATRIMONIO DI ELETTRA LAMBORGHINI: LE PRIME IMMAGINI

Ad aiutare Elettra a percorrere la passerella fino all’altare sul quale avrebbe incontrato il futuro marito è stato il padre Tonino Lamborghini. Non ha partecipato alle nozze, invece, Ginevra, sorella di Elettra. E ovviamente al fianco di Elettra anche Enzo Miccio, che ha organizzato il matrimonio in ogni minimo particolare.

Vi è piaciuto l’abito di Elettra, ve la aspettavate così nel giorno delle nozze?

