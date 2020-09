Elettra Lamborghini e Afrojack: sulla cover di Chi il taglio della torta

Sabato le nozze di Elettra Lamborghini ma le foto di questa bellissima cerimonia continuano a spopolare in rete e non solo! Mentre Elettra e il suo neo marito Afrojack si godono la luna di miele, sulla cover della rivista Chi ecco un’altra bellissima immagine di quello che la cantante ha definito un matrimonio pop! Il giorno più bello della sua vita quasi sicuramente! E le immagini che arrivano da Como ci mostrano una coppia raggiante.

«Non pensavo che avrei provato un’emozione così grande», confida la cantante raccontando le prime emozioni da neo sposa proprio alla rivista diretta da Alfonso Signorini.

ELETTRA LAMBORGHINI PRONTA A RISPOSARSI TRA 15 ANNI

«Un concerto? Non è paragonabile. È per questo che con Nick abbiamo deciso che ci risposeremo fra 15 anni per rivivere tutte queste emozioni. Stiamo insieme da tre anni, noi ci sentiamo già una famiglia, ma col tempo la allargheremo sicuramente. Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo...». Ed Elettra riguardo ai suoi progetti svela: «Torno subito a lavorare perché sto girando una serie sulla mia vita. Saranno dieci puntate e andranno in onda l’anno prossimo». La serie dovrebbe andare in onda su Real Time e racconterà ovviamente anche la giornata del matrimonio, l’addio al Nubilato e molto altro…

Ma rivediamo alcune delle immagini più belle nel giorno del matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack.

Elettra e il suo “maschione”, così lo chiama l’ereditiera, sono davvero il ritratto della felicità. Sono felicissimi e si godono queste prime ore da marito e moglie lontano da tutti e da tutto, in attesa di rientrare subito al lavoro perchè gli impegni della Lamborghini si sa, sono tantissimi! “La vita da moglie procede alla grande, non è cambiato un [email protected]” ha detto Elettra scherzando con i suoi fans su Instagram. Al momento si trovano insieme ad Anversa, in Belgio, e poi, cosa faranno? Continuiamo a seguirli sui social !