Quanto passa Briatore alla Gregoraci? La risposta è pungente (Foto)

Non è un mistero che a Flavio Briatore non faccia piacere vedere Elisabetta Gregoraci nella casa del Gf Vip ma lei ha voluto andare avanti per fare un’esperienza (foto). L’ex coppia è ancora molto legata e non solo per il figlio che crescono entrambi con immenso amore. Sembra che ognuno dei due sia sempre molto presto nella vita dell’altro ma dopo le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci ai suoi coinquilini c’è la risposta di Briatore sul quanto passi all’ex moglie. Forse chi è nella casa di Cinecittà non si rende conto che le parole che arrivano alla famiglia, ai telespettatori, risuonano forti. La Gregoraci ha raccontato dei suoi sacrifici, delle cose a cui ha rinunciato per stare accanto a Briatore. In molti l’hanno criticata immaginandola in viaggio ovunque su jet privati con abiti bellissimi e in case da sogno. Dal Il Fatto Quotidiano arriva il commento dell’imprenditore, magari infastidito da un po’ di cose. Le parole della sua ex non sembra gli siano piaciute.

BRIATORE GENEROSO CON LA MAMMA DI SUO FIGLIO

“Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista… Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi” ovvia la sua risposta dopo le parole della conduttrice e showgirl. Il suo ex marito ha anche raccontato che gli avvocati non hanno discusso su niente, tutto è stato molto semplice e il suo gli ha detto che è stato troppo generoso. Per Briatore niente di strano, desidera che la madre di suo figlio stia tranquilla.

Non si conosce la cifra che Briatore passa ogni mese alla Gregoraci ma lui ha confidato: “Non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”. Arriva poi la stoccata: “Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”.

Entrambi di certo si preoccupano per Nathan Falco, ma non è sempre facile restare in silenzio.