Yari Carrisi presenta Thea la sua nuova fidanzata e insieme a lei canta La Cura

Yari Carrisi torna in tv e lo fa con un collegamento in diretta da Otranto. C’è una novità nella vita del figlio di Al Bano e Romina Power e questa novità si chiama Thea! Un nuovo amore che oggi per la prima volta viene presentato nella diretta di Oggi è un altro giorno. Yari durante il lockdown è stato conquistato da questa donna così straordinaria e molto simile a lui. In un primo momento la “connessione” tra i due era dovuta allo stesso stile di vita, alla filosofia, al pensiero sullo yoga e all’arte. Ma poi tra loro c’è stato anche altro! E madrina di questo amore è anche mamma Romina che tra l’altro compie anche gli anni oggi. Gli auguri speciali sono di Thea che ringrazia Romina per la donna che è e per il legame che hanno: “C’è bisogno di una alleanza sacra tra le donne, ti ringrazio per esserci nella mia vita” ha detto la fidanzata di Yari. Il figlio di Al Bano rivela infatti che la sera del concerto durante il quale ha conosciuto Thea, credeva di non fare in tempo ed è stata Romina a convincerlo ad andarci. Per questo è un po’ la madrina di questa storia d’amore.

ECCO CHI E’ THEA LA NUOVA FIDANZATA DI YARI CARRISI

In una intervista precedente Thea aveva dichiarato: “Il lockdown ci ha aiutato a conoscerci. Ho creato un programma e per 100 giorni, ogni sera, ho fatto una diretta live in cui spiegavo l’antica filosofia indiana, leggevo libri, facevo fare meditazione, cantavo, suonavo e ho avuto migliaia di persone che mi hanno seguito. Tra loro c’era anche Yari. Anche lui guardava queste trasmissioni, gli sono piaciuta e ha deciso di venirmi a sentire”.

Non appena sarà possibile Thea e Yari partiranno insieme per un giro nel mondo all’insegna della meditazione e del pellegrinaggio.

Serena Bortone chiede a Yari se la sua fidanzata ha qualcosa in comune con mamma Romina. E a quanto pare sembra proprio di si. Ma non solo…

“Devo dire che ha anche qualcosa di Al Bano, è nata il giorno prima di lui. Ha molte cose in comune con mio padre, più di quante non ne abbia io. Lei è determinata, organizzatissima, lavora” ha spiegato Yari parlando della sua fidanzata che si dà molto da fare per le cose giuste.

Thea e Yari non sono solo una coppia nella vita ma anche una coppia artistica. Adesso insieme promuovono la loro musica con dei concerti legati al mondo della meditazione e alla musica: pace e amore sono i messaggio fondamentali che vogliono mandare con i loro brani.

Proprio oggi ci sarà un concerto che vedrà Yari e Thea protagonisti. Il cantante lo annuncia così sui social.

Iniziamo la serie di concerti spirituali in luoghi suggestivi del mondo, amplificatori energetici della musica che emaniamo dalle vibrazioni meditative e purificanti.



Il luogo che ci ha scelto come punto di partenza e’ la roccia più a oriente di Italia… il faro di Palascìa, a sud di Otranto.

Il 2 Ottobre condivideremo insieme e coloreremo di musica il tramonto del sole e l’alba della luna piena.



La settimana successiva, 11 Ottobre, diffonderemo note musicali lasciandole riverberare lungo le magiche grotte di Castellana.

Per il pubblico di Rai 1 hanno dato una piccola anticipazione a Oggi è un altro giorno cantando un pezzo de La cura, di Battiato.