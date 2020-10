Adua e Massimiliano Morra: tutte le contraddizioni di lui, la cronologia di questo amore è inesistente

Si attende una infuocata puntata del Grande Fratello VIP 5. Ed è chiaro che tutti, ma proprio tutti, speriamo che nella puntata del reality in onda questa sera su Canale 5 si parli di quanto è accaduto ieri sera a Non è l’Arena. Il fatto che tra Massimiliano Morra e Adua del Vesco non ci sia stata nessuna storia d’amore, è chiaro a tutti. Ne sono dimostrazione i loro atteggiamenti nella casa ma anche le mille contraddizioni che sono emerse, non appena i giornalisti hanno cercato di mettere insieme i pezzi del puzzle ( ma anche i tanti appassionati che sui social sono andati a scovare dettagli su questa relazione). La contraddizione più grande arriva da Massimiliano Morra che ha rilasciato due interviste molto significative. La prima a Vieni da me, con Caterina Balivo, durante la quale diceva che lui e Adua sono stati fidanzati per due anni e mezzo. La seconda prima di entrare nella casa e poi anche in diretta con Signorini, dove parla di un anno e mezzo di relazione tra lui e Adua, forse anche meno. Ecco, è risaputo che i maschietti non siano ferrati sulle date, ma non riuscire neppure a ricordare se una storia è durata quasi tre anni o solo uno, è grave.

Dallo studio di Live-Non è la d’Urso del resto, ci ha pensato anche Enrico Lucherini, che dirigeva l’ufficio stampa dell’Ares, a spiegare che la storia non è mai esistita. Che si facevano delle foto, poi i giornali scrivevano quello che volevano, come è successo appunto anche per Adua e Massimilano. “Non credo si siano mai baciati, io non li ho mai visti insieme” dice Lucherini da Canale 5. E conferma questa tesi anche Tarallo da La7, dove spiega che la storia è nata a tavolino, per volontà del compianto Sandro Mayer.

ADUA E MASSIMILIANO QUANDO SONO STATI INSIEME PER FINTA ?

A questo punto, in attesa che sia la stessa Adua del Vesco a rivelare tutto dal Grande Fratello VIP. Facciamo i conti: le prime copertine di DiPiù per Adua e Massimiliano arrivano nel 2014, periodo nel quale i due compaiono insieme felici.

Nel 2015 inizia la finta storia tra Adua del Vesco e Gabriel Garko, che fa avanti almeno fino al 2017. Adua in questo caso pubblica diverse foto sul suo profilo instagram, anche se poche sono scattate in un ambiente chiuso e familiari. Vediamo lei e Gabriel insieme in viaggi, in giro per l’Italia e non solo. Situazioni in cui non sono però mai da soli.

Nel 2016 ci sono foto sul set anche con Massimiliano che ancora faceva quindi parte della grande famiglia, mentre Adua sta insieme, per finta, a Gabriel Garko.

Nel 2015 su Instagram Adua parla di Massimiliano Morra come di un collega sul set

E sempre nell’estate 2015 ci sono sui social delle foto che ritraggono Adua insieme al suo attuale fidanzato, e ad altri amici in Sicilia ( a riprova del fatto che poteva incontrare la sua famiglia e non era segregata da nessuna parte). Oltre alle immagini dell’estate infatti ci sono immagini delle vacanze invernali passate sulla neve con la sua famiglia. E il 30 dicembre 2014 posta sui social la foto con il suo attuale fidanzato, è il giorno della laurea del ragazzo.

E’ giugno del 2014, Adua è al mare con il suo attuale fidanzato.

Nell’agosto del 2014 esce su DiPiù la cover con Morra e Adua che dicono di essere fidanzati.

Cover agosto 2014

In questo periodo quindi Adua e Massimiliano dovrebbero essere fidanzati ma non è così. Scorrendo sui social infatti, le uniche foto che si vedono dei due insieme sono sul set, a eventi, per shooting.

MASSIMILIANO MORRA INSIEME NEL 2014 ?

Siamo nell’aprile del 2014 quando viene scattata la foto del bacio all’evento per la promozione di Rodolfo Valentino, Adua e Massimiliano sono paparazzati ma su Instagram dell’attrice, le foto sembrano quelle di due amici.

E’ gennaio del 2014 quando Adua posta un’altra foto insieme, sono sempre su un tappeto rosso per un evento. A maggio del 2014, Testi e Morra si sarebbero presi a pugni per Adua, notizia che è stata smentita nel senso che la cosa era stata preparata a tavolino, come ha confermato anche Francesco Testi, nella sua intervista per TPI.

Cover di maggio 2014

Il 3 ottobre del 2013 ecco altre foto dei due insieme, ma sempre in eventi legati al loro lavoro. E poi il nulla.

Da questa cronologia si può quindi evincere che Massimiliano Morra, siano stati “insieme” dall’autunno del 2013 alla primavera del 2014. Ma sui giornali stavano insieme anche nell’estate del 2014 quando però lei, come dimostrano le foto, era in Sicilia con il suo fidanzato attuale. A voi le considerazioni.

A proposito di foto più intime, va anche sottolineato che non ci sono sul profilo di Adua foto con il suo attuale fidanzato, che ricordino quelle che due innamorati, la sua quindi potrebbe essere una scelta di pudore.