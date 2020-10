Belen e Antonino inseparabili, arrivano le foto più intime

Belen si è innamorata davvero, Antonino Spinalbese è il suo nuovo compagno e anche sui social non c’è più motivo di nasconderlo. Le foto, i video, i commenti, tutto parla d’amore per Belen e Antonino che sono ormai inseparabili. Lui la segue accompagnandola da Milano a Roma per le registrazioni di Tu si que vales. Adesso è lui a scattare le foto alla splendida showgirl argentina passando dalla colazione in albergo la mattina agli scatti in treno, le immagini a cena. Tutto parla di intimità e d’amore, Belen sembra non avere atteso molto prima di fidanzarsi ma al cuore non si comanda e sembra che Antonino abbia davvero fatto centro. Stefano De Martino non è più nei suoi pensieri, la Rodriguez ha confidato di averci provato fino in fondo ma non era più possibile andare avanti. E’ tempo di proseguire con la sua vita e con un altro compagno.

ANTONINO SPINALBESE E BELEN INNAMORATISSIMI

Una foto dopo l’altra sui social svelano il loro amore. Viaggiano in treno da Milano a Roma, non mancano le foto in posa. In albergo il messaggio di Belen è chiaro, la cornetta del telefono sul letto significa che ha staccato con il mondo intero, non c’è per nessuno, solo per lui.

Dettagli, volti di profilo, scatti in bianco e nero e c’è sempre lui, Antonino. La colazione in camera per entrambi, nel piatto le stesse cose. Al ristorante lui la imbocca, mangiano insieme il dessert. Come sempre sul profilo Instagram di Antonino Spinalbese non mancano le critiche, anche pesanti, commenti assurdi sul nuovo fidanzato di Belen. In molti sono convinti che la storia tra i due finirà presto e che la Rodriguez si stancherà presto perché non potrà mai dimenticare Stefano De Martino. Insulti assurdi a cui Spinalbese non risponde se non con le foto che parlano di un nuovo amore.