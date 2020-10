Belen Rodriguez dalla fine del suo matrimonio al nuovo amore e il sogno di altri figli

E’ una Belen Rodriguez che si racconta tra passato presente e futuro quella che risponde alla domande di Giuseppe Candela nella sua intervista per Il Fatto Quotidiano. Non ha parlato molto Belen negli ultimi mesi, da quando il suo matrimonio con Stefano de Martino è finito. Oggi Belen non si nasconde e si mostra spesso al fianco di Antonio Spinalbanese il suo nuovo compagno. E conferma di non essere più single anche in questa lunga intervista per il Fatto dove parla anche di quello che si aspetta dalla vita. Ha ancora tanto da realizzare e tra dieci anni si vede in una bella casa di campagna, di nuovo mamma, con i suoi adorati figli e un uomo da amare al suo fianco. Famiglia, amore, vino e felicità a piedi scalzi.

Sembra non volerne parlare molto volentieri della fine del suo matrimonio con Stefano. A detta di molti i rapporti non sono ancora sereni. E nessuno conosce ancora il reale motivo della separazione. Belen commenta così:

Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare.

UN NUOVO AMORE NELLA VITA DI BELEN RODRIGUEZ: NON SONO SINGLE

Da qualche settimana Belen pubblica sulle sue storie instagram momenti di vita al fianco del suo nuovo compagno. E lo conferma anche in questa intervista: “Non sono single“. E sull’amore rivela:

Io credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora. Sto molto bene perché ci ho provato, le risposte te le dà vita. Quando ci riprovi fino all’ultimo e non ottieni il risultato che avresti voluto trovi pace. Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato.

E a proposito d’amore non poteva mancare anche una battuta su Fabrizio Corona che di recente ha detto che probabilmente non l’ha mai amata ( in passato aveva detto che era stato il suo unico grande amore, la coerenza…). Belen commenta così, sorridendo: