Tra Melissa Satta e Boateng l’addio è vicino: lei a casa di un’amica (Foto)

E’ finita per la seconda volta tra Melissa Satta e Boateng? La rivista Chi sembra certa che dopo la prima crisi questa seconda possa mettere la parola fine al matrimonio della coppia. Hanno fatto di tutto per tenere unita la famiglia ma Melissa Satta era stata sincera dicendo che non poteva garantire se tutto sarebbe stato perfetto. Ci ha provato con tutta se stessa e sembra che anche Boateng abbia fatto la sua parte, ma in base agli ultimi gossip il matrimonio sarebbe già al capolinea. La bellissima showgirl sarda per la prima volta non ha assistito a una partita del marito preferendo rifugiarsi a casa di un’amica. L’assenza non è passata inosservata così come non passano inosservati i profili social di Melissa e Boateng, entrambi da troppo tempo senza una loro foto insieme.

COSA E’ SUCCESSO TRA MELISSA SATTA E KEVIN PRINCE BOATENG?

Forse non lo sapremo mai perché già la prima volta sono stati bravissimi a tenere tutto tra le pareti di casa. Sono sempre stati molto riservati e hanno fatto tutto per proteggere il piccolo Maddox. Forse questa volta non c’è una seconda possibilità ma restano ugualmente in silenzio.

La rivista Chi di Alfonso Signorini ha fatto notare che l’ex velina ha trascorso qualche giorno dalla sua amica Arianna Alessi. Un fine settimana in cui ha preferito stare lontana dalle partite e dal Monza.

Sul profilo social di Melissa solo shooting e qualche scatto con Maddox, da agosto non c’è più traccia del calciatore. Stessa situazione per Boateng, che dicono abbia anche fatto di tutto per riconquistarla ma senza risultato.

“L’ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio” aveva confidato la Satta la prima volta, adesso si spera possa fare lo stesso.