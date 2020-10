La dedica di Gianluca Vacchi a sua figlia, con il primo video Sharon è al settimo cielo (Foto)

Blu Jerusalema ha già un primo video sui social con papà Gianluca Vacchi ma è la dedica più dolce (foto). Pochi secondi ed è Sharon Fonseca, la bellissima e giovanissima mamma, a riprendere i suoi due amori più grandi. Vacchi stringe tra le braccia sua figlia, indossa la mascherina per proteggerla ma è una promessa che le ha già fatto per tutta la vita. Ed è così che vorrà tenerla per sempre, tra le sue braccia. E’ un sogno che si è realizzato per il manager influencer e si vede dal suo sguardo perso nel guardare la sua piccolina e poi la sua compagna che li riprende. Blu Jerusalema è appena nata ed è tra le bimbe più famose, il suo nome ha lasciato perplessi molti: Blu è di origine inglese e viene utilizzato per i maschi che per le femmine ma è Jerusalema la scelta più originale. Inevitabile il richiamo al brano di successo di Master KG, inevitabile le battute sulla scelta, ma Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca l’hanno scelto per il significato, dall’ebraico Patrimonio di pace.

GIANLUCA VACCHI CON LA FIGLIA BLU JERUSALEMA NEL SUO PRIMO VIDEO

Non c’è dubbio che Vacchi e Sharon fossero già innamorati della loro piccolina ma è vedendola che hanno capito quanto potesse essere immenso quel dono. “Benvenuta Blu Jerusalema, ho sognato questo momento per 9 mesi e ora ti terrò tra le mie braccia per il resto della mia vita. Ti amo” la dedica di Vacchi alla sua bimba di cui non mostra nulla. Un tenero fagottino nelle braccia del papà.

Sono tutti e tre ancora nella clinica dove Sharon ha partorito e i fan non vedono l’ora di vedere il seguito dal loro ritorno in casa in poi. Ci saranno altre dediche, arriveranno gli attesi balletti.