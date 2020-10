Raoul Bova già sposato con Rocio, attendono il quinto figlio: un sogno (Foto)

Superato un altro brutto periodo Raoul Bova è più in forma che mai, sereno, felice accanto a Rocio Munoz Morales (foto). Ammette che insieme ne hanno superate tante e alla rivista Oggi confida che con Rocio è già sposato ma in realtà senza fede al dito. È un altro tipo di unione, la più importante. Potrebbe anche arrivare un altro figlio per Raoul e Rocio, il quinto per l’attore romano, avrebbe così una famiglia davvero numerosa. Non mette limiti alla provvidenza, non ha dubbi che la scelta di vivere un amore totale per la bella e dolce attrice spagnola sia stata quella giusta, l’ha capito ancora di più scoprendo che lei è una vera guerriera. L’ha avuta accanto in ogni momento difficile, confida che non ha paura di niente e che sarebbe capace di morire per la sua famiglia, per lui. Una dichiarazione d’amore indiretta ma mai come oggi non c’è dubbio sul loro amore.

RAOUL BOVA E ROCIO PRONTI AD ALLARGARE LA FAMIGLIA

Bova è felice anche perché i suoi figli più grandi nati dal matrimonio con Chiara Giordano iniziano ad avere un legame forte con le sue figlie più piccole, Alma e Luna. Niente potrebbe renderlo più orgoglioso dopo gli anni difficili della separazione.

Alla rivista che gli ha chiesto se fosse in vista un matrimonio ha risposto: “Ma io e lei siamo già sposati! La progettualità, in questo momento, è più nello star bene e in un possibile altro figlio. Io non metto limiti alla provvidenza!”.

Colpiscono le parole che ha scelto per la sua Rocio: “E’ una guerriera che non ha paura di niente, nemmeno di morire per te. Ti prende, ti salva quando sei in difficoltà, ti guarda le spalle. Insieme ne abbiamo passate tante…”.