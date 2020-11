Marco Baldini papà a 61 anni, è nato il suo primo figlio a cui dedica Gigante (Foto)

L’annuncio della nascita del primo figlio Marco Baldini come tutti gli altri personaggi famosi l’ha dato sui social. Anche lo speaker radiofonico ex spalla di Fiorello ha scelto una foto di grande effetto per gridare a tutto il mondo la sua gioia più grande. Ed è per questo che ha scelto Gigante, alcuni versi della canzone di Piero Pelù. Il nome scelto per il figlio di Marco Baldini e la sua compagna Aurora è Leonardo. Un figlio a 61 anni, un bebè che gli ha già cambiato la vita, arrivato quando Baldini non ci credeva più. Il piccolo Leonardo Baldini è nato il primo novembre e sui social il papà non ha atteso molto prima di dirlo a tutti, perché è finalmente arrivato il suo regalo più bello. Il 3 settembre scorso, nel giorno del suo 61esimo compleanno, aveva confidato a tutti che la sua compagna era incinta, che Aurora le aveva fatto il regalo più bello.

MARCO BALDINI ABBRACCIA LA VITA CON LA NASCITA DI SUO FIGLIO LEONARDO

“Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo, è come una giostra la mente tu sei padrone di tutto e di niente. Gigante” sono le parole prese a prestito da Piero Pelù e Baldini ha aggiunto su Instagram il primo scatto della sua famiglia. Mamma e papà che accarezzano per la prima volta la manina di Leonardo, sono gli attimi subito dopo il parto, i più emozionanti, quelli in cui ancora non realizzi che niente sarà più come prima.

La vita di Marco Baldini non è un segreto, più volte ha confessato i suoi errori, quelli per cui ha perso tutto. Aurora ha 27 anni meno di lui, è arrivata nella sua vita per caso 4 anni fa, usciva da un matrimonio difficile ma ha saputo sostenere Marco. Insieme tutti e tre iniziano adesso la loro vita.