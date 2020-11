Anna Boschetti tradita con ben due ex tentatrici da Andrea: lo sfogo

Sono state una delle coppie protagoniste dell’edizione di Temptation Island presentata da Filippo Bisciglia e da ore di loro, si parla moltissimo sui social. Il motivo? Un doppio tradimento. Anna Boschetti non ci sta: in questi mesi è stata accusata di tutto dopo che abbiamo visto il suo viaggio nei sentimenti al fianco di Andrea Battistelli nel programma di Canale 5. E’ stata etichettata come una delle peggiori fidanzate mai viste nel resort in Sardegna, come una delle donne interessate solo ai soldi del suo fidanzato…Oggi però Anna vuole dire la sua e lo fa con un lungo sfogo sui social, rivelando quello che è davvero successo tra lei e Andrea.

I video di Anna nelle stories Instagram iniziano con un duro attacco anche a Lorenzo Amoruso, ex protagonista di Temptation e amico di Andrea. Ieri Lorenzo via social, una volta uscite tutte le voci su questa storia, aveva invitato i fan di Temptation a non credere alle voci, difendendo il romano. Oggi però Anna non ci sta e va all’attacco.

ANDREA BATTISTELLI HA TRADITO ANNA BOSCHETTO: LA RIVELAZIONE SUI SOCIAL

Anna spiega che questa storia la sta turbando particolarmente perchè in ballo c’è anche il rapporto che le sue figlie hanno con Andrea, che è stato per loro come un padre. Ma non può non confermare le voci che sono uscite nelle ultime ore. E’ vero che Andrea l’ha tradita.

“Andrea si è frequentato con due ex tentatrici una notte nel suo ristorante” racconta Anna sui social. Dice di non sapere quello che è successo in quella occasione e di non volerlo neppure sapere. Sarebbero stati chiusi per tutta la notte lì dentro.

Inoltre pare che potrebbero uscire anche altre storie nelle prossime ore e invita quindi Lorenzo Amoruso, che viene definito l’avvocato delle cause perse, a farsi gli affari suoi. Come finirà questa vicenda? Vedremo se Andrea vorrà dire la sua…