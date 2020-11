Il fidanzato di Adua/Rosalinda sui social: “Non mi è stato permesso di essere al GF VIP”

Chi segue la diretta del Grande Fratello VIP 5 sa bene che quella di ieri è stata una giornata molto particolare per Adua del Vesco/Rosalinda. La ragazza, dopo aver ricevuto la sorpresa con la telefonata della sua mamma e di sua sorella, si è chiesta come mai non le abbiano dato informazioni anche su Giuliano, il suo fidanzato. Rosalinda, turbata e con mille dubbi, si è quindi sfogata con Dayane Mello e anche con Giulia Salemi che ha cercato di rincuorarla. Ha iniziato ad avere degli strani presentimenti e si è chiesta che se possa aver fatto qualcosa di grave per turbare Giuliano. Ha paura che il suo fidanzato si sia allontanato e le sue amiche le hanno spiegato che deve stare serena e che avrà modo, una volta uscita, di capire che cosa deve fare e anche che cosa vuole davvero. Dalla casa del GF VIP 5 infatti esce una donna diversa a quella che era entrata.

Dopo lo sfogo e le lacrime di Rosalinda, il suo fidanzato Giuliano ha voluto dire la sua sui social. Non solo, Giuliano ha detto in modo esplicito che avrebbe voluto farsi sentire della sua fidanzata ma che questo non gli è stato permesso.

LE PAROLE DI GIULIANO IL FIDANZATO DI ROSALINDA SUI SOCIAL

Giuliano, il fidanzato di Rosalinda ha quindi voluto esplicitare quello che è il suo pensiero e lo ha fatto sui social. Ha iniziato raccontando che la sua storia con Rosalinda è qualcosa di così speciale e di meraviglioso, che sarebbe anche difficile da credere. Ha aggiunto che non ama fare queste cose sui social anche perchè la protagonista è la sua fidanzata e lui non vuole mettersi in mostra. Avendo però sentito molte cose in casa, e anche fuori, ha deciso di dire qualcosa. Ringrazia in primis tutte le persone che sostengono lui e sostengono anche Adua/Rosalinda e non vuole invece rispondere al classici leoni da tastiera.

“Se non mi avete visto al GF Vip è perchè non mi è stato permesso di esserci ” ha detto il fidanzato di Rosalinda. “Io ho organizzato tanto, ho fatto molto ma non so per quale motivo non mi è stato permesso fino a oggi di farlo” ha continuato Giuliano nelle sue storie sui social. “La nostra relazione per me è tutto ok, barcollo ma sono a posto” ha detto Giuliano che da settimane a quanto pare propone delle cose agli autori del GF VIP 5 ma non riceve nessun riscontro. Giuliano si augura che Rosalinda possa riacquistare la giusta lucidità nei prossimi giorni ma del resto restando chiusi nella casa, può succedere di fare delle cose un po’ particolari o di avere dei dubbi.

Giuliano spera che nelle prossime settimane arriverà anche il suo momento, ma per il resto preferisce non essere protagonista in altre sedi.