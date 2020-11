Belen bacia Antonino e la sua dichiarazione cancella i vecchi amori (Foto)

Questa volta il bacio di Belen e Antonino è in un video, pochi secondi di immensa tenerezza in cui non c’è bisogno di aggiungere audio, nessuna colonna sonora (foto). Ci ha pensato Belen Rodriguez con due semplici parole a dire tutto: “Quiero mas” ovvero “Voglio di più”. E’ Antonino Albanese quel di più che ha finalmente trovato e che cancella il passato che sul più bello l’ha sempre fatta soffrire? Magari quel “Quiero mas” è per il suo fidanzato, magari è la voglia di dire di nuovo sì, di unirsi a lui per sempre. Un bacio che sembra fare guarire le ferite, un bacio che arriva sul set di uno shooting fotografico. Antonino è sempre con Belen, chissà se anche questa volta è lui il fotografo scelto. “Quanto manca alla vetta? Tu Sali e non pensarci” ha scritto ieri la Rodriguez e tutto sembra perfetto salendo verso la sua vetta.

BELEN RODRIGUEZ DICHIARA TUTTO IL SUO AMORE AD ANTONINO

Ormai Belen e Antonino Spinalbese sono inseparabili, prima o poi gli haters si stancheranno di insultare lui, colpevole di avere presto il posto di chi non ha amato fino in fondo la showgirl. Così diverso da tutti gli altri, anche da Stefano De Martino. Antonino è diventato un amico di giochi di Santiago, un vero componente della famiglia Rodriguez, del clan Rodriguez, l’uomo che sembra perfetto per Belen.

Anche lei però appare diversa, tutto sembra più semplice da quando c’è Antonino nella sua vita e un po’ alla volta tutti sui social stanno capendo che quel “Voglio di più” è lui.

STEFANO DE MARTINO CANCELLA DUE TATUAGGI

Intanto Stefano De Martino rimuove alcuni tatuaggi dalla sua pelle, avvisa che è molto doloroso e di pensarci bene prima di farsi disegnare la pelle. Sono tatuaggi che gli ricordano Belen?