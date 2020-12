Matilde Gioli e Nicolas Vaporidis stanno insieme? La coppia già piace a tutti (Foto)

Matilde Gioli e Nicolas Vaporidis, due grandi attori che potrebbero scrivere pagine di una storia vera e non solo sul set come con le riprese di Bla Bla Baby (foto). Matilde e Nicolas stanno insieme? Magari il film diretto da Fausto Brizzi ha davvero fatto scattare la scintilla e poi ci sono quegli indizi di una bella giornata al mare. Forse solo una passeggiata o forse non erano neanche insieme e per Matilde Gioli e Nicolas Vaporidis gli scatti a Fregene postati lo stesso giorno sono solo un caso. I romantici credono poco a quest’ultima versione e già immaginano la nuova coppia sul prossimo red carpet. E’ la rivista Chi a ipotizzare che sulla spiaggia di Fregene i due fossero insieme, immaginando così qualcosa di molto romantico.

MATILDE GIOLI E NICOLAS VAPORIDIS INSIEME SUL SET E NON SOLO?

Lei è la splendida dottoressa ammirata in Doc accanto a Luca Argentero, lui non ha certo bisogno di presentazioni, dalla famosa notte prima degli esami in poi. Vaporidis in estate sembrava fidanzato con Giulia Brighi, li abbiamo visti in spiaggia, tenerissimi, abbracciati. Cambia la spiaggia e c’è forse un nuovo amore.

Anche la Gioli sembrava fidanzata ma forse lo è ancora, con Matteo, operatore finanziario.