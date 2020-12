Natale dal sapore amaro per Filippo Magnini positivo al covid 19: è in isolamento

Poche ore fa un messaggio sui social, un post per informare tutte le persone che sono entrate in contatto con lui della positività al covid 19. Il post sui social è quello di Filippo Magnini. Per il campione di nuoto purtroppo una amara notizia a poche ore dal Natale. Anche se sta bene infatti, dovrà trascorrere i prossimi giorni in isolamento, per tutelare le persone a lui care fino a quando non si sarà negativizzato. Filippo Magnini ha deciso di scrivere tutto sui social anche per informare le persone che negli ultimi giorni sono entrate in contatto con lui.

Filippo Magnini positivo al covid 19: un Natale amaro

Le parole di Filippo Magnini sui social:

Purtroppo oggi sono risultato positivo al Covid-19. Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non è bastato. Ora la preoccupazione più grande è per la mia famiglia 🙏🏼❤️ spero di non aver contagiato nessuno. Mi sono messo subito in isolamento. Ho deciso di renderlo pubblico per far sì che tutte le persone che sono state in contatto con me prendano i giusti accorgimenti. Questo Natale sarà strano. Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi 10gg mi angoscia. Non poter coccolare il mio cuore @giopalmas82 ❤️mi rende triste ma non è concesso mollare. Adesso inizia il mio percorso verso il superamento di un altro ostacolo.

Subito è arrivato il commento di Giorgia Palmas, che ha rincuorato il suo Filippo. Insieme supereranno anche questa. Il 2020 per loro è stato un anno tormentato: prima il matrimonio annullato a causa del covid 19; poi però una meravigliosa notizia, quello dell’arrivo della loro bambina ma con una gravidanza sicuramente complicata a causa della situazione di piena emergenza in cui l’Italia e il mondo si trovavano. E adesso questo maledetto covid 19 che li separerà nei giorni di festa.

Un grande in bocca al lupo a Filippo Magnini!