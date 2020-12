Anche Giorgia Palmas positiva al covid 19: spera che la piccola Mia non si ammali

E’ stato un anno sicuramente particolare quello di Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Se da un lato ci sono state le meravigliose notizie, dall’altro non sono mancate le angosce. I momenti belli sicuramente sono più forti di quelli brutti ma questo 2020 per la coppia si chiude davvero con tanta preoccupazione. La nascita della piccola Mia aveva fatto dimenticare il matrimonio da annullare e tutto il resto ma la scoperta della positività al covid 19 di Filippo, ha portato sicuramente tanta preoccupazione in famiglia. Poche ore fa Giorgia ha anche annunciato sui social di essere a sua volta positiva. La Palmas ha fatto il test dopo Filippo e anche lei ha scoperto di essere positiva. Al momento Giorgia e Mia, le piccole di casa, stanno bene, ma la situazione è sicuramente complicata,

Anche Giorgia Palmas positiva al covid 19

Le parole di Giorgia sui social:

Buon Natale a tutti di cuore 🎄 Mai come quest’anno abbiamo recuperato il senso di questa festa che avremmo tutti voluto passare con i nostri cari, solo per il piacere vero di stare insieme… Io e Fili non volevamo nulla da questo Natale, solo stare tra di noi a casa, rispettando le regole come abbiamo sempre fatto, invece è arrivata la doccia fredda prima della positività al covid di Fili e poi della mia positività (ieri)…

Poi rassicura tutti sulle condizioni di salute di Mia e Sofia:

Al momento cmq stiamo bene, spero di continuare così… Fortunatamente le bimbe stanno bene, Sofia già da qualche giorno era via da casa per passare questo Natale con il suo papà e ieri è risultata negativa al tampone, la nostra piccola roccia Mia non ha alcun sintomo e sta benone… prego Dio che tutto prosegua bene, non chiedo altro…

La speranza è quella di guarire il prima possibile: