Andrea Zelletta in crisi dopo le nuove rivelazioni di Tommaso, in lacrime: “Sto impazzendo”

Pomeriggio di confronti per Andrea Zelletta. L’ex tronista non ha ancora avuto modo di confrontarsi con Dayane Mello, in merito alle parole dette ieri sul conto di Natalia Paragoni ma pochi minuti fa ha scoperto altre cose. Andrea si sta pian piano rendendo conto di tutto quello che è successo nella diretta del 28 dicembre del Grande Fratello VIP 5 e a mente lucida inizia a porsi delle domande. Parlando con gli altri ha innanzi tutto chiarito una cosa: quando ha detto che sapeva, voleva dire che sapeva che Natalia Paragoni era in vacanza a Capri per un impegno di lavoro. Sapeva con chi stava ma non significa che sapeva che fuori si diceva che lei era andata a letto con un altro. Questo ha tenuto a specificarlo anche parlando con gli altri in casa. Dice inoltre di fidarsi al 99% di Natalia ma purtroppo, essendo nella casa, vive malissimo questa cosa. Parlando con Samantha ci tiene a specificare che ha difeso Natalia dalle accuse di Dayane. “Ma secondo te io che sono un terrone, che provo certe cose, dico che sapevo di un tradimento?” ha detto Andrea parlando anche Pierpaolo.

Ma ci sono state anche altre rivelazioni fatte da Tommaso Zorzi che hanno lasciato di sasso Andrea. Zelletta continua a credere alla sua fidanzata ma si stanno dicendo troppe cose brutte.

Le rivelazioni di Tommaso Zorzi lasciano di stucco Andrea Zelletta

Tommaso ha voluto sottolineare che la reazione di Andrea non è quella che si aspettava. “Se qualcuno dice qualcosa sul mio fidanzato, dice delle cose così gravi, io voglio sapere tutto di quello che sta raccontando, gli faccio il terzo grado” ha detto Zorzi. Non solo, ha spiegato anche che Dayane ha rivelato ben altro. “A me e a Cecilia ha detto anche che questa persona il giorno dopo è andata a fare shopping con Natalia facendole regali importanti. Le ha comprato diverse cose, ci sarebbe anche un vestito o qualcosa del genere che poi Natalia ha dato a sua madre” ha raccontato Tommaso Zorzi. Questa rivelazione ha lasciato basito Andrea che però non riesce ad avere reazioni forti come forse l’influencer ci aspetterebbe.

In lacrime poi Andrea si è allontanato dal gruppo, trovando in Samantha conforto. Anche Pierpaolo e Mario hanno cercato di fargli capire che si tratta sicuramente di una diceria, che deve pensare agli occhi di Natalia ieri in diretta. Andrea però è frastornato e non sa che cosa pensare. E’ anche amareggiato per il fatto che della sua fidanzata si stia parlando in questi termini.

Tommaso intanto ha rivelato l’identità di questa persona che avrebbe avuto un flirt con Natalia. Ha spiegato che è un suo compagno di classe. E’ una persona che non ha nessuna voglia di apparire nel mondo dello spettacolo per cui dubita che sia stato lui a mettere in giro la voce, come qualcuno sostiene.

Va detto che se Natalia fosse andata in giro per Capri a luglio con un altro uomo, probabilmente i fotografi avrebbero visto qualcosa, sempre che la storia potesse essere ritenuta interessante, anche questo è un altro dato da considerare.

Tutti però credono che Dayane abbia fatto male a mettere in giro questa voce, visto che poi non va a fondo e non fa neppure i nomi. Ma nessuno si è chiesto come mai, Dayane fosse così tanto interessata a questa storia, da chiamare anche altri amici per farsi confermare che era tutto vero?