Tommaso Zorzi non crede a Zelletta e fa altre rivelazioni sul presunto tradimento di Natalia

Avete presente quando questa mattina vi dicevamo che non è possibile che una persona sentendo dire a una donna che la sua fidanzata sarebbe andata a letto con un altro uomo, mantenga la calma che ha avuto ieri sera Andrea Zelleta. Abbiamo capito che sapeva di questa voce, che Natalia Paragoni aveva immaginato che sarebbe venuto fuori. Ma in prima serata, davanti a 3 milioni di persone, ti parte la vena perchè ti danno del comodino e poi invece quasi balbetti, di fronte a una pesantissima accusa come quella che ha fatto Dayane a Natalia? Non solo, finita la puntata fai anche finta di nulla, sorvoli, non approfondisci e incassi solo le scuse di Dayane che, rendendosi conto di essere in minoranza, e non avendo manco interessa a parlare ancora della cosa, la chiude semplicemente cos’…Ecco tutti questi stessi identici dubbi in casa li ha avuti anche Tommaso Zorzi che riflettendo con Cecilia e Stefania su quello che è accaduto, e sapendo anche altre cose dalla bocca di Dayane, ha iniziato a fare rivelazioni ma anche delle insinuazioni.

GF VIP 5: Tommaso Zorzi pensa che Zelletta stia nascondendo qualcosa

Le parole di Tomaso Zorzi su Andrea Zelletta:

Ci sono delle cose che non mi tornano, che mi puzzano. Parlo ovviamente di Zelletta e del racconto di Natalia. Se una persona in diretta ti dicono una cosa così pesante sulla tua ragazza, tu non ti arrabbi? Lui faceva il putiferio per la parola ‘comodino’. Secondo me lui già sapeva. Il punto non è che lei è andata a Capri, ma con chi ha dormito. Che non ci prenda per i fondelli. Lui ad Alfonso ha detto ‘questa cosa del dormire non la sapevo ma è solo una cattiveria’. Invece è palese che sapesse tutto. Perché ha mentito?

Tommaso aggiunge che Dayane ha raccontato anche altro, facendo anche il nome della persona con cui Natalia avrebbe avuto un flirt:

Tutti abbiamo detto nostre cose scomode e lui no? Allora è uno che si para il cu**. Maria Teresa ha rivelato cose pesanti, io ho parlato del rapporto difficile con mio padre e lui non dice niente? Qui stiamo parlando della tua ragazza che è andata a letto con uno e che il giorno dopo le ha regalato tutto. L’ha portata a fare shopping. Tra l’altro Dayane ha fatto anche il nome di questo

Non ha affatto torto Tommaso. Vi ricordate quando era entrata la Fabbrica in casa, dicendo che aveva sentito Zelletta e lui subito l’aveva minacciata di agire per vie legali con una querela? E in questo caso perchè non ha usato gli stessi toni con Dayane per difendere la sua fidanzata?