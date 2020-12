Dayane Mello dice che Natalia Paragoni ha tradito Andrea e Zelletta non ha nessuna reazione: “Sa tutto”

Ma avete trovato normale la reazione di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni alle pesantissime accuse fatte da Dayane Mello? La brasiliana ha detto in modo molto chiaro che nel giro di amicizie che hanno in comune si sa che Natalia Paragoni questa estate sia stata a Capri e sia andata a letto con un altro uomo, tradendo Zelletta ( voce che tra l’altro era circolata anche sui social questa estate, quando si parlava di un presunto avvicinamento tra Andrea Damante e la Paragoni, per chi non ha la memoria corta non sarà difficile dimenticare). Ma non stiamo qui a sindacare e a cercare di capire se le voci siano fondate o meno. Quello che vogliamo cercare di capire è altro. Ma se la tua fidanzata viene accusata davanti a 3 milioni di persone di essere una poco di buono, di essere andata a letto con un altro mentre era in vacanza tu neppure ti spettini? Una persona “normale” che non ha nulla da nascondere, avrebbe come minimo ribaltato la casa. Dayane è stata chiarissima ha anche citato persone specifiche, parlando di un grande amico di Andrea e di altre persone che erano a conoscenza della cosa. Anche Giacomo Urtis pare lo sapesse.

Andrea Zelletta sente che Natalia lo avrebbe tradito e non fa una piega

E diamo per assodato che sia solo una diceria di gente che non ha nulla da fare e mette in giro queste voci. Ma se lo avessero detto a voi non avreste detto che era una cosa diffamatoria, che avreste agito in altre sedi? O quanto meno non avreste preteso delle scuse visto che si è comunque portato alla ribalta televisiva un tema così delicato?

E invece no Natalia ha commentato fredda come sempre: “Il mio fidanzato sa tutto, sa quello che ha fatto, sa dove ero, questo era un chiacchiericcio.” E a ruota Zelletta che ha confermato le parole di Natalia dicendo che avevano parlato di queste voci e che non hanno nulla di fondato. Solo pettegolezzo. E se anche fosse? Tu non reagisci nel confronto, non affronti Dayane neppure dopo? Ci ha messo più rabbia Pierpaolo in un blocco televisivo a dire a Dayane che certe cose dovrebbe tenersele per sè che lo stesso Zelletta.

E’ quindi più che comprensibile pensare che Andrea e Natalia abbiano preferito non approfondire la cosa, andando avanti e mettendo a tacere questa indiscrezione. Ma lo hanno fatto davvero malissimo perchè oggi, quello che serpeggia in tutti, è il dubbio che ci sia dell’altro.