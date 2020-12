Il poco convincente confronto tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: c’è dell’altro?

Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 trasmessa il 28 dicembre 2020, Andrea Zelletta ha finalmente avuto modo di incontrare la sua fidanzata Natalia Paragoni, dopo il pessimo regalo che lei gli ha mandato a Natale. La Paragoni, molto agitata, per non sbagliare e spiegare in modo chiaro quello che era il suo intento, ha anche scritto una breve lettera. Ha subito precisato di essere follemente innamorata di Andrea, cosa che ha ridato il sorriso a Zelletta ma anche che le cose fuori sono complicate e che forse si è lasciata influenzare da quello che succedeva. Poi ha puntato il dito anche contro gli autori del Grande Fratello Vip dicendo che le avrebbero detto di scrivere poche righe su un biglietto ( anche se gli altri hanno avuto delle lettere lunghissime da parte dei loro parenti). Piccola parentesi con un pensiero per Natalia: ci sono due parole che avrebbero occupato pochissimo spazio. Sono due parole che significano amore, quel “ti amo” che in ogni caso avrebbe rassicurato Andrea.

Lo strano incontro tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta al GF VIP 5

Natalia dice che ha voluto mandare un regalo semplice: la scatola dell’anello a cui tanto tiene, il suo profumo, un suo elastico e che mai avrebbe pensato di scatenare quel putiferio. Eppure, anche se Andrea non lo sa, Natalia non ha preso subito i social per dire che era tutto un equivoco, ha aspettato ore e ore per farlo. E quando la si accusa di essere in cerca di popolarità o visibilità, si arrabbia e si infuria. Avrebbe forse dovuto mettere la stessa grinta dopo, chiedere di parlare subito con Andrea, mandare qualcuno a urlare con il megafono fuori dalla casa per tranquillizzare il suo fidanzato, non lasciarlo 4 giorni appeso.

E se nel confronto Natalia ha comunque dimostrato di tenerci al suo fidanzato, sembra però che le giustificazioni a quel regalo insulso, siano state pensate dopo a tavolino. Il confronto è stato parecchio surreale e tra l’altro, le rivelazioni fatte da Dayane su Natalia, non hanno neppure spettinato Andrea. Ma se qualcuno dicesse in prima serata che la vostra fidanzata è andata a letto con un altro uomo, avreste la reazione di Zelletta? Bha…

Questo faccia a faccia ci ha lasciato qualche dubbio ma siamo destinati, a quanto pare, a tenercelo !