Natalia Paragoni e Andrea Zelletta arriva il faccia a faccia al GF VIP 5

E’ tempo di risposte per Andrea Zelletta che dal giorno di Natale continua a chiedersi che cosa sia mai potuto accadere alla sua fidanzata Natalia Paragoni che gli ha mandato uno stranissimo regalo. Mentre l’ex tronista in casa sembra aver deciso di andare avanti, mettendo da parte il gesto di Natalia per lui solo da condannare, fuori la Paragoni ha fatto sapere di essere innamorata e legatissima ad Andrea, senza però spiegare il perchè del suo regalo e del suo gesto. E questa sera, come era prevedibile, ci sarà il faccia a faccia tra Natalia Paragoni e Andrea ( pensate tra l’altro che ci sarà anche Maria de Filippi forse nel ruolo di madrina). Sono molte le persone che continuano a credere che il regalo di Natale della Paragoni sia una sua vendetta dopo lo scherzo de Le Iene e forse anche Maria potrebbe essere protagonista per rivelare all’ex tronista quello che è stato ideato…

Sarà così?

Natalia Paragoni al GF VIP 5 per un confronto con Andrea Zelletta

Anche il buon Tommaso Zorzi dal confessionale del Grande Fratello VIP 5 ha commentato il gesto di Natalia: “Sapeva che con questo regalo si sarebbe presa tutta la scena e infatti se l’è presa” ha detto Zorzi. E non sbagliava visto che oggi Natalia sarà nella casa del GF VIP per un faccia a faccia con il suo fidanzato.

Siamo davvero sicuri che Natalia abbia voluto provocare il suo fidanzato? Non perdiamo di vista l’ipotesi dello scherzo. Certo è che se così fosse, la vendetta per Natalia, è davvero un piatto che va servito freddo…

Non ci resta che attendere la diretta del GF VIP 5: oggi 28 dicembre 2020 una nuova puntata e il faccia a faccia tra Andrea e Natalia. Zelletta finalmente, scoprirà tutta la verità sulla famosa boccetta di profumo.