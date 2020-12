Arisa è felice e innamorata: le foto con il suo nuovo compagno

Finalmente Arisa esce allo scoperto con il suo compagno o più che altro è la rivista Chi a pubblicare le foto della cantante con Andrea Di Carlo. Lui è il suo nuovo amore, è l’uomo che la rende felice, è un noto autore televisivo ed è anche il suo manager. Per il 2021 c’è una nuova Rosalba Pippa e Arisa l’ha confidato anche nella recente intervista con Francesca Fialdini. Il dolce pettegolezzo sul nuovo fidanzato di Arisa era iniziato con le battutine di Rudy Zerbi ad Amici ma lei non aveva intenzione di parlarne. Ci ha pensato Andrea Di Carlo a pubblicare poco dopo alcune foto con lei, scatti che parlano d’amore ma che non mostrano troppo. Alla fine Arisa si è sciolta e i paparazzi l’hanno beccata per strada con lui tra una smorfia e un bacio.

ARISA PIZZICATA CON IL COMPAGNO PER LE VIE DI MILANO

Arisa sarà di nuovo a Sanremo, sarà di nuovo in gara tra i big, ancora una volta pronta a stupire con la sua voce meravigliosa. Dietro di lei ci sarà Andrea, è il suo manager, è lui che la consiglia. Forse dietro il cambiamento dell’artista c’è proprio questo amore.

Ha confidato che ha smesso di fare punturine al viso, che alla sua età desidera vedere il suo volto allo specchio, riconoscersi e non mentire. Non è contro i ritocchini, forse un giorno farà altro ma adesso si piace, anche se a giorni alterni, come tutte le donne.

Per Rosalba Pippa la famiglia è la cosa più importante. Ha parlato delle mani di suo padre, grandi, forti, ruvide ma sempre profumate. Ha parlato dei corpi delle donne, belli sempre, tutti, proprio perché diversi. Ha parlato delle sue paure e del passato che non si cancella ma da cui si impara. Sempre più saggia e sempre pronta ad amare. Il 2021 sarà anche per lei l’anno del vero amore?