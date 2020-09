Arisa: “Ho sempre avuto la pancia”, ma ha fatto una promessa a se stessa (Foto)

Ospite a Oggi è un altro giorno Arisa ha portato la sua voce, i suoi messaggi, la sua pancia (foto). Canta il suo ultimo brano e fa venire i brividi a tutti, Serena Bortone la invita a sedersi per l’intervista e Arisa ha tutta la voglia possibile di fare sentire belle e femminili tutte le donne, ma anche di chiedere ai maschietti di essere i loro angeli. Si sente una dea Arisa, magari non è vero ma è il suo messaggio che va ben oltre le critiche ricevute, quelle alla foto in bikini arancione. In quello scatto in spiaggia la cantante ha mostrato i suoi difetti, quelli di tantissime donne. A Oggi è un altro giorno ha spiegato cosa intendeva per panini al latte, dea e arance. “Ho sempre avuto la pancia e mi ero promessa che dai 38 anni in poi non ci avrei pensato più”.

ARISA DA SEMPRE CON LA PANCIA MA OGGI VA BEN OLTRE UNA DIETA

E’ riuscita a non dispiacersi più della sua pancia, l’aveva anche quando era molto magra da ragazzina. Il giorno del famoso scatto indossava il costume arancione: “Non è stata una cosa pensata, non è stata studiata ma ero al mare da sola perché spesso faccio dei giorni da sola perché mi piace stare in silenzio a volte, resetto, mi piace – e spiega – il panino al latte perché quando li compri nel pacchettino sono così come mi sembravo. La dea è la nostra femminilità siamo tutte delle dee. Poi il seno grande col costume arancione”.

Un modo semplice come lo è lei per spiegare il perché di quella foto che tanto ha fatto parlare tutti. Si sente una dea perché la femminilità è fatta di tante cose e chiede agli uomini di essere gli angeli custodi delle donne: “Noi siamo più ricettive, più sensibili e soprattutto abbiamo un rapporto con il nostro corpo sempre delicato. L’uomo che abbiamo accanto deve dirci “Sei bellissima”.