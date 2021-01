Ariadna Romero e la fine della storia d’amore con Pierpaolo Pretelli: la cronologia non lascia dubbi

Intervenuta in una nuova puntata di Casa Chi, Ariadna Romero ha parlato del rapporto che c’è oggi con Pierpaolo Pretelli, scegliendo di non commentare quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 5 in queste settimane. E ha anche risposto alla domanda delle domande: perchè è finita se in fondo, tra loro, c’è questo bellissimo rapporto? Ariadna cerca di fare la cronologia di questa storia d’amore e fa capire anche che dietro alla fine della relazione c’è un grande errore che Pierpaolo ha fatto. Si riferisce alla sua partecipazione a Temptation Island.

Per capire però quello che è il racconto di Ariadna, e per comprendere i motivi che hanno portato alla fine di questa storia, bisogna seguire il suo ragionamento passo passo.

Ariadna Romero spiega punto per punto e data per data come è finita la storia con Pierpaolo

La bella modella spiega anche che non c’è stato nessun tradimento ma che c’è stata una forte crisi. Tutto inizia in primavera, come racconta Ariadna a casa Chi:

Noi a maggio eravamo in crisi e io sono andata a Miami per lavoro. Io gli avevo stampato 250 foto nostre e gli ho scritto una foto dove gli dicevo che io e sua figlio lo aspettavamo in America. Mentre ero in USA abbiamo avuto una discussione brutta. Lui poi è uno che si fa consigliare, ma dovrebbe fare di testa sua. Cosa è successo? Che mi ha detto che era finita per telefono, mi ha inviato un messaggio dal telefono della fidanzata di un suo amico. In quel momento mi è caduto addosso il mondo.

Ariadna ha spiegato che lei aveva lasciato quelle foto con un chiaro messaggio: “vieni a prenderci”. Era chiaro che lei volesse ancora essere la sua compagna. E Pier ci ha provato, andando poi negli Usa per rivedere lei e il piccolo Leo ( nel frattempo però noi qui in Italia ci ricordiamo benissimo che andava anche in tv da Barbara d’Urso a raccontare la storia di un padre single che non poteva vedere il suo bambino).

La bella cubana spiega che cosa è successo successivamente:

Ad agosto mi ha raggiunta a Miami, ci abbiamo riprovato, pensavo fosse tornato tutto come prima. Ma poco prima di partire mi ha dato la notizia: aveva firmato il contratto per Temptation Island di quell’estate. Io sono scappata a Cuba, non volevo vedere nulla stare senza telefono perchè mi avrebbe fatto troppo male. Finito il programma mi ha detto di aver capito l’errore che era stata la cosa peggiore che avesse fatto e che aveva bisogna di me. Poi, ad ottobre decide di andare a Uomini e Donne. Lì è finita completamente. Ogni volta che ci riprovavamo lui faceva qualcosa. Non riesco più a provare un sentimento per lui

Ariadna conferma anche che Pierpaolo ci ha riprovato nel periodo del lockdown ma lei non riesce più a vederlo come un compagno, se non come il padre di suo figlio. Una persona sicuramente importante con la quale avere anche dei buoni rapporti ma nulla di diverso.