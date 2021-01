La proposta di matrimonio di Graziano Pellè alla fidanzata batte tutti

Niente di più romantico ed emozionante, la proposta di matrimonio di Graziano Pellè a Viktoria Varga supera tutte le altre e ovviamene la bella influencer ha detto sì (Foto). Il calciatore azzurro è tornato dalla Cina, si dice che potrebbe presto indossare la maglia della Juve ma intanto deve avere capito che la cosa più importante adesso è sposare la sua storica fidanzata. Pellè e la Varga stanno insieme da ben 8 anni, una coppia di certo collaudata ma nel video postato da Viktoria è soprattutto una coppia emozionata. Niente grandi folle o dichiarazioni d’amore in tv o nel bel mezzo di un concerto; niente del genere forse solo perché non è possibile ma il giocatore di certo ha sorpreso la donna a cui ha chiesto la mano.



GRAZIANO PELLE’ PENSA ALLE NOZZE CON LA SUA BELLISSIMA VIKTORIA

L’influencer ungherese non ha esitato un attimo, il suo sì è arrivato subito e così la favola prosegue. Il tetto di un lussuoso hotel di Dubai e il panorama hanno fatto da cornice al magico momento. Tavola apparecchiata per due, pochissime persone per riprendere la scena e un bouquet enorme di rose rosse. Ovviamente in ginocchio Pellè ha messo al dito della sua futura moglie l’anello che molte possono solo sognare.

La canzone del loro amore, un lento e tutta la dolcezza di due innamorati. Lui ha pensato a tutto iniziando da una vacanza da mille e una notte a Dubai. Per la 29enne è stata una vera sorpresa e ha infatti commentato: “Voglio ringraziare Graziano per la migliore proposta e l’anello più bello che avrei mai potuto immaginare. Hai fatto un ottimo lavoro nell’organizzare tutto… Non riesco ancora a credere che tu sia riuscito a includere tutta la nostra famiglia e gli amici. Era semplicemente perfetto. Non vedo l’ora che inizi questa avventura e tutte quelle che devono ancora venire”.