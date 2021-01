Manuela Arcuri dopo le nozze segrete il matrimonio in chiesa con Giovanni (Foto)

Un altro sogno sta per arrivarsi per Manuela Arcuri, il matrimonio in chiesa con Giovanni Di Gianfrancesco, il papà del suo piccolo Mattia (Foto). L’attrice ha sempre parlato di famiglia, ha sempre sottolineato che fare la mamma era la cosa per lei più importante, che avere accanto il compagno giusto era la realizzazione di una favola. Nel 2013 Manuela Arcuri e Giovanni si sono già sposati ma a Las Vegas quindi sono nozze che non hanno lo stesso valore. La Arcuri continua a sognare e annuncia la gran festa, il sì in chiesa, tutto da organizzare quest’anno, ovviamente se la pandemia permette. Il lockdown a loro ha fatto bene, si sono ritrovati spesso in casa insieme e il risultato è proprio questo, la voglia di sposarsi anche davanti a Dio.

IL MATRIMONIO DI MANUELA ARCURI E GIOVANNI DI GIANFRANCESCO

Alla rivista Diva e Donna le parole della bella attrice: “Vorrei fare una grande festa in Italia, questa volta religiosa dato che siamo cattolici”. Aveva già stupito tutti parlando di matrimonio già avvenuto ma in realtà quel sì non è mai stato convalidato in Italia.

Immaginiamo che Manuela sceglierà tutto seguendo il massimo del romanticismo. Sarà il piccolo Mattia a portare le fedi all’altare per mamma e papà. La fede già c’è al dito di entrambi, è in oro bianco e lei pensa di modificarla, magari di aggiungere anche una parte di oro giallo. Ci sta ancora pensando ma intanto non vede l’ora di celebrare la loro unione.

Manuela Arcuri non ha mai mostrato le foto del matrimonio a Las Vegas ma sappiamo che sono state celebrate all’esterno del meraviglioso hotel Bellagio.

Non ha più alcun dubbio: è il papà di suo figlio l’uomo della sua vita, il marito con cui trascorrere tutta la vita. Negli ultimi mesi sono stati spesso insieme 24 ore al giorno e adesso lei è pronta a indossare di nuovo l’abito da sposa.