Manuela Arcuri è già sposata, matrimonio in gran segreto con il suo Giovanni (Foto)

A sorpresa Manuela Arcuri a Verissimo ha rivelato che è già sposata, ovviamente con Giovanni di Gianfrancesco, il suo compagno, il papà di suo figlio (foto). Un matrimonio di cui non dice molto: sarà valido in Italia? “Ci siamo già sposati in America, abbiamo fatto un viaggio bellissimo e fatto questo matrimonio di cui non sa niente nessuno” e poi confessa: “Di Giovanni mi è sempre piaciuto il fatto che lui non ha mai guardato il personaggio Arcuri ma ha sempre guardato e amato Manuela come persona. Abbiamo una grandissima complicità, c’è un gran rispetto ma soprattutto c’è gran liberta ma sempre con gran rispetto però. Penso che sia questo un po’ il nostro segreto”. Per anni sulle copertine con amori veri o inventati, il gossip non le lasciava tregua e Manuela Arcuri ricorda che non poteva uscire di casa, oppressa perché non era più libera di fare nulla. Non poteva uscire a prendere un caffè con un amico, dopo un attimo diventava il suo fidanzato: “Ci rimanevo male e ci soffrivo”.

MANUELA ARCURI TIMIDA NELLA VITA REALE

Il suo era un contrasto assurdo, lei così desiderata ma in realtà timida e cercava di dividere i due mondi: “Manuela nella sua timidezza e Manuela nel lavoro, l’unico modo per non soffrire era quello di allontanare il gossip dal mio mondo, dalla mia casa”.

Racconta del suo bellissimo bambino, l’ha desiderato tanto e adora essere la sua mamma. In questo periodo difficile per tutti anche lui come tanti altri bambini se la sta cavando bene a scuola, merito anche delle maestre che gli hanno spiegato tutti. Sa bene anche lui oggi cos’è il covid.

Manuela Arcuri si sofferma poi su Gabriele Garko, lei è forse l’unica delle fidanzate dell’attore che non aveva ancora parlato del suo coming out; pensa di essere stata una vittima.