Can Yaman dedica a Diletta Leotta la canzone del loro amore (Foto)

Prosegue la favola d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman, non c’è ancora una conferma ufficiale ma tutti gli indizi lasciano supporre che la coppia sia felice e innamorata. Un indizio tra tutti è quella frase che Can Yaman ha sulla sua valigia, la stessa frase che Diletta Leotta ha scritto sui social dopo la partita Roma- Inter: “Nonostante la pioggia, il cielo a Roma profuma di sogni” e se non è un dettaglio importante questo… La coppia fa sul serio, dopo le foto pubblicate dalla rivista Chi, scattate in un albergo di Roma? Sembrerebbe proprio di sì, al punto che nessuno dei due vuole parlarne apertamente per difendere l’altro. C’è anche chi pensa che la Leotta e Yaman vogliano solo farsi un po’ di pubblicità ma noi preferiamo credere in un meraviglioso nuovo amore.

DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN A ROMA DI NUOVO INSIEME?

La distanza non allontana per niente Diletta e Can e al momento non ci sono riusciti nemmeno i fan. In particolare sono state le fan dell’attore a turco a sommergerlo di domande e di dichiarazioni d’amore, di cuori infranti. La realtà è che lo volevano innamorato e fidanzato con un’altra donna ma quei messaggini tra Diletta e Yaman parlano di altro.