Matrimonio finito tra Andrea Delogu e Francesco Montanari? (Foto)

Non c’è nessuna conferma ufficiale nell’addio tra Andrea Delogu e Francesco Montanari ma dicono che il loro matrimonio sia finito (foto). Per il momento la coppia non ne parla, il pettegolezzo è recente ma non c’è ancora una smentita, nessuna dichiarazione d’amore che faccia pensare al contrario. E’ Gabriele Parpiglia a lanciare la notizia, è lui a raccontare di una crisi che la coppia avrebbe tenuto nascosta ma che Giornalettisimo rende ufficiale. La possibilità che Andrea Delogu e Francesco Montanari si siano lasciati spunta soprattutto dalla separazione che sembra reale. L’attore e la conduttrice sembrano vivere in casa diverse, così raccontano le loro immagini sui social. Non raccontano altro, non c’è un altro indizio ed è proprio questo che confermerebbe tutto.

ANDREA DELOGU E FRANCESCO MONTANARI SI SONO LASCIATI?



Dicono che sia tutta colpa del lockdown ma noi ricordiamo che la Delogu ai Lunatici su Rai Radio2 raccontò dell’equilibrio che erano stati in grado di trovare chiusi in casa. Però era solo aprile e il lockdown e tutto il resto è durato molto di più. “La mattina lo odio, il pomeriggio gli voglio bene e la sera lo amo alla follia. Lui la mattina mi sta lontano, ha capito come prendermi, ha trovato un equilibrio” poi cosa è successo tra la coppia?

C’è chi adesso parla di un tradimento o più che altro di una dichiarazione della conduttrice che lasciò tutti senza parole. Era ospite di Fancesca Fagnani a Belve ed era arrabbiatissima con Francesco con cui aveva litigato la sera prima. Si lasciò sfuggire che era sicura che lui l’avesse tradita. Poi Andrea chiese scusa a suo marito per le sue dichiarazioni ma era semplicemente innamorata e gelosa.