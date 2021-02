Francesca Fioretti e Kolarov: le foto su CHI

Sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana vengono pubblicate le foto di Francesca Fioretti e Kolarov. L’attrice ha davvero trovato la persona che le fa battere il cuore, e che potrebbe ridarle il sorriso dopo la prematura perdita di Davide Astori? Quello che è stato nessuno lo potrà mai cancellare o scalfire. Un amore che mai si potrà cancellare per il quale tra l’altro Francesca continua a battersi ogni giorno. Per avere giustizia dopo la morte del calciatore, come ha scritto anche in un post ieri sui social.

Ma la vita si sa, toglie e poi dà e forse sulla strada di Francesca è arrivata un’altra persona speciale che potrebbe darle tutto l’amore che merita. Nel numero della rivista Chi in edicola questa settimana, si possono quindi vedere le immagini dell’attrice al fianco del calciatore. A dire il vero, come potrete vedere dalla foto che apre questo articolo, il bacio tra i due non si vede ma per i giornalisti della rivista diretta da Signoroni, non ci sono dubbi. La Fioretti avrebbe ritrovato la felicità al fianco di Kolarov.

Le foto di Francesca Fioretti e Kolarov su Chi

Da Chi:

ESCLUSIVO: FRANCESCA FIORETTI CON KOLAROV RITROVA LA FELICITÀ- A TRE ANNI DALLA SCOMPARSA DI DAVIDE ASTORI, IL PADRE DI SUA FIGLIA, L’ATTRICE HA AL SUO FIANCO UN NUOVO UOMO, IL TERZINO NERAZZURRO CHE NON SORRIDE MAI: NATO A BELGRADO, DA PICCOLO HA VISSUTO IL DOLORE DELLA GUERRA.

Nella foto si vedono Francesca e il calciatore insieme, difficile capire se quello che viene immortalato sia un bacio. La Fioretti ha cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata in questi ultimi anni e di certo continuerà a farlo. Potrebbe però confermare o smentire queste immagini. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore.