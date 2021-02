Andrea Zenga e Rosalinda: possibile amore? Il figlio di Walter frena

Rosalinda Cannavò, alias Adua del Vesco, è stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello VIP 5. Come erano belli i tempi in cui a settembre si parlava dell’ormai dimenticato Ares Gate. Una botta di trash e mistero, che noi tutti ci meritavamo. Peccato poi, che si esploso tutto come una bolla di sapone, senza lasciare segni a quanto pare. Oggi di Rosalinda si parla delle sue pene d’amore: dalla favola con Gabriel Garko alla storia finta con Massimiliano Morra, passando per l’amicizia speciale con Dayane Mello. Rosalinda è ancora fidanzata con Giuliano, l’unico a esserci stato in contemporanea in tutte queste varie fasi…E lo ha ribadito anche nel momento in cui nella puntata del GF VIP 5 in onda l’8 febbraio 2021, si è parlato di un possibile avvicinamento tra lei e Andrea Zenga.

Alla fine della puntata, i ragazzi hanno parlato di quello che è successo e anche di questo blocco dedicato al tema. Giulia ha cercato di capire che cosa pensi Andrea di tutta questa vicenda. La Salemi ha quindi commentato: “È una cosa che stanno creando gli altri. Se aveste qualcosa da nascondere, avreste reagito in modo diverso.“

La risposta di Andrea Zenga al possibile flirt con Rosalinda

Come ha ribadito anche in diretta, Andrea ha ricordato che Rosalinda è fidanzata per cui al momento il caso non esiste. Se anche gli piacesse, lei sarebbe comunque una persona impegnata: “Non c’è altro, lei è fidanzata da 10 anni e sta per andare a convivere.“

E allora a questo punto non ci resta che aspettare il famoso aperitivo tra Alessia Zelletta, la sorella di Andrea e Zenga. La bella tarantina è entrata nella casa del GF VIP ieri per dichiarare il suo interesse al bel figlio di Zenga. Avrà fatto breccia nel suo cuore con tanta spavalderia?