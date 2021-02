Antonino Spinalbese prima intervista con Belen al quinto mese di gravidanza

Non ha mai parlato sui giornali, non lo abbiamo mai visto in tv. Antonino Spinalbese ha rispettato la nuova privacy di Belen. Non sono mancate però le dediche d’amore sui social e i due non si sono mai nascosti anzi. Fin da subito Belen ha mostrato ai milioni di follower che la seguono, questo amore travolgente. Un uomo così diverso ma così speciale. Belen ha subito dimostrato tutto l’amore che ha provato per Antonino, con parole importanti, con quei ti amo detti senza vergognarsi, nonostante il suo matrimonio con Stefano de Martino fosse finito da poco tempo.

Belen è passionale e si è lasciata travolgere da questo amore puro, da un uomo che la rispetta e che le dà tutto l’amore del mondo. Oggi per la prima volta, mostrandosi insieme sulla cover della rivista Chi, i due parlano di questa storia ai giornalisti, confermando anche la gravidanza. Belen Rodriguez è incinta e ci tiene a dire che non è capitato per caso. Lei e Antonino hanno voluto questo bambino e presto lo accoglieranno in famiglia.

Per la prima volta sulla rivista Chi, parla quindi anche Antonino.

Belen una donna sincera che merita solo amore

Nella lunga intervista parla per la prima volta anche Antonino Spinalbese: «Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso. Mi immaginavo una donna diversa, mi ha fatto capire che con lei avrei potuto essere vero e che non mi avrebbe giudicato. È la persona più sincera che abbia mai conosciuto, è una donna che accetta la felicità e che trova il lato bello in ogni cosa. Mi ha dato così tanto amore che adesso penso sia giusto volerlo».

Non ci resta che fare i nostri migliori auguri alla coppia che presto avrà un bambino. Belen ha confessato di non conoscere il sesso del nascituro ma che spera sia una femminuccia!