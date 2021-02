Meghan Markle fa il bis: nell’annuncio della gravidanza c’è un dolce omaggio a Diana

Una dolcissima notizia è arrivata ieri dagli Stati Uniti. Da tempo si parla di una possibile seconda gravidanza per la coppia “non reale” più reale che ci sia. Parliamo chiaramente di Harry e Meghan e ieri la notizia che circolava da tempo, è stata confermata. Meghan Markle è incinta, aspetta il suo secondo figlio. Lei e Harry hanno deciso di annunciarlo in un giorno speciale, la festa degli innamorati. Non solo una scelta più che romantica, in vista dell’arrivo del secondo bebè ma anche un omaggio, di quelli che solo Harry e Meghan sanno fare, a Lady Diana.

Il 14 febbraio 1984 Lady Diana annunciava di essere incinta del secondo figlio. Trentasette anni dopo, quel bambino che era nella sua pancia, oggi uomo e futuro papà bis, l’ha omaggiata facendo la stessa cosa. Un dolcissimo pensiero e che la cosa non sia stata casuale lo si capisce dal fatto che Meghan sfoggia già un bel pancione, come si vede nella foto scelta per annunciare al mondo della seconda gravidanza. Per cui avrebbero potuto farlo anche prima, in un altro momento. Ma hanno deciso di omaggiare Lady Diana nel giorno degli innamorati: un regalo a lei, una donna che entrambi amano tantissimo.

Non è la prima volta che la coppia decide di rendere omaggio a Diana: dalle scelte di look di Meghan, passando per i regali che Harry le ha fatto, alle parole spesso dette da entrambi finendo per i luoghi che in questi anni hanno visitato insieme. Nel loro amore Lady Diana rivive, ogni giorno. E chissà che non avranno modo di omaggiarla ancora di più: se fosse una bambina non ci sarebbe regalo più bello. Scegliere il nome Diana per rendere immortale il ricordo della principessa più amata di sempre.

Meghan Markle incinta: uno scatto non da famiglia reale per l’annuncio

Misan Harriman amico di Harry e Meghan ha scattato la foto che ha fatto in poche ore il giro del mondo. Un annuncio che di certo è ben lontano da quello che Harry e Meghan avevano fatto nel 20218 dicendo di aspettare il primo royal baby. Sembra passata una vita e invece tutto quello succedeva solo tre anni fa. Harry e Meghan oggi però, non sono più legati al protocollo e si mostrano in tutta la loro felicità in questi scatti.