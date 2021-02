Flora Canto col pancione, è incinta del secondo figlio

Flora Canto è incinta, secondo figlio in arrivo per Enrico Brignano e la bellissima attrice. E’ con una foto e un annuncio che la Canto ha rivelato a tutti che è in dolce attesa, che la famiglia sta per diventare più grande. La coppia ha già la piccola Martina e così Brignano è da un po’ di anni davvero beato tra le donne, in attesa che si decida a chiedere la mano alla sua compagna. Più volte scherzando, ma non troppo, Flora Canto, ha confessato il suo desiderio di sposarsi. Quando è nata la prima figlia hanno pensato di attendere un po’, il tempo necessario per permettere alla piccolina di portare le fedi a mamma e papà. Quel tempo è passato, Martina ha imparato da molto camminare. Adesso arriva il secondo figlio, desiderato, voluto proprio in questo periodo così difficile. Per il matrimonio bisogna davvero attendere ancora?



ENRICO BRIGNANO E FLORA CANTO IN ARRIVO IL SECONDO FIGLIO

Bellissima in un abitino rosa e con il pancione già evidente ma non è detto che sia femmina. Flora Canto non lo sa o non vuole dirlo. “In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina… Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto… Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita” ha scritto pochi minuti fa sul suo profilo social. Un annuncio bellissimo mentre attendiamo anche quello di Enrico Brignano.