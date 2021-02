Fabrizio Corona e Asia Argento paparazzati insieme, la loro storia continua (Foto)

Stanno insieme o non stanno insieme Fabrizio Corona e Asia Argento? I due protagonisti di una delle storie d’amore che in questo periodo incuriosiscono di più sono stati chiari: “amici con turbamento” e ognuno interpreti come desidera. Intanto la rivista Chi di Alfonso Signorini pubblica le nuove di Asia Argento e Fabrizio Corona, a Milano perché lui è agli arresti domiciliari. Ribelli e dal passato tormentato ma nemmeno il presenta scherza. Asia nell’ultimo periodo l’abbiamo vista in tutti i programmi per promuovere il suo libro, lui le dà una mano, anzi sembra si aiutino davvero a vicenda. Dopo un breve flirt di un po’ di tempo fa e qualche commento in cui sembrava non si sarebbero più rivisti qualcosa è cambiato.

LA PASSIONE TRAVOLGENTE DI ASIA ARGENTO E FABRIZIO CORONA

Tra loro c’è ben più dell’affetto, ben più dell’amicizia ma non si definiscono una coppia. Chi li ha beccato durante uno dei loro incontri. Hanno degli appuntamenti ben precisi: si vedono ogni due settimane, facile così far funzionare un legame.

Fabrizio Corona è agli arresti domiciliari, può lasciare la sua casa di Milano solo per andare al centro per le disintossicazioni. E’ Asia a raggiungerlo, lei vive a Roma con i suoi figli ma un fine settimana sì e uno no è da lui. Sulla rivista di gossip baci appassionati, occhi negli occhi e abbracci lunghissimi: è tutto vero? Il brand di Corona sempre in evidenza, lui che consiglia il libro di Asia, lei che indossa i look che propone Fabrizio. La storia d’amore continua e anche tutto il resto.

In questo periodo anche i paparazzi non hanno vita semplice, con i locali chiusi, i vip che escono poco, il coprifuoco, niente feste, così anche la storia di Asia e Fabrizio diventa un film d’amore ma il finale è ancora tutto da scrivere.