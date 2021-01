La verità tra Fabrizio Corona e Asia Argento la racconta l’attrice a Storie Italiane (Foto)

Cosa c’è tra Asia Argento e Fabrizio Corona? Una trovata pubblicitaria o un ritorno di fiamma? Niente di tutto questo, lo spiega l’attrice e regista ospite oggi a Storie Italiane. Le foto di Asia e Corona apparse sui rispettivi profili social proprio quando lei presentava il suo libro, l’autobiografia in cui racconta l’infanzia, le botte, le violenze. Non era finita benissimo per la coppia, ricordiamo una storia durata il tempo di qualche apparizione sui giornali, tutto bruciato in pochi giorni e pensavamo non si rivolgessero più nemmeno la parola e invece si scopre altro. Asia Argento è molto affezionata alla famiglia di Fabrizio Corona, parla della madre, del figlio, sembra conoscere tutti bene. Si frequentano ancora ma non c’è nessun ritorno di fiamma, c’è un legame ancora più forte, c’è il sostegno di Corona nei suoi confronti.

FABRIZIO CORONA E ASIA ARGENTO LEGATI DA UNA PROFONDA AMICIZIA

“Tutti lo conoscono per la sua corazza ma io mi sono messa a nudo con questo libro lui insomma…” Asia non conclude la frase ma l’intonazione che ha usato fa capire molto. Fa capire che Corona avrebbe molto da dire e che forse scrivere come ha fatto lei gli farebbe bene.