L’addio dolce e disperato di Asia Argento a sua madre (Foto)

In questi giorni Asia Argento è un fiume in piena, racconta di sua madre, delle violenze ma anche del dolore per la sua morte e a Storie Italiane confida che non ha ancora elaborato il lutto e quell’addio così dolce e disperato. Le violenze subite da Asia Argento, sua madre che le ha sempre dato le botte, la faceva sentire brutta e mai giusta, poi tutto è cambiato quando l’attrice aspettava la sua prima figlia. Nel 2001 la seconda fase del loro rapporto e da quel momento lei è diventata il suo unico punto di riferimento. Il loro rapporto è cambiato con la nascita di Anna Lou. Sua madre andò da lei e si prese cura di lei per la prima volta. Aveva 25 anni, era incinta e Asia ebbe un tuffo al cuore, la lasciò fare e si sentì amata. Poi la malattia di sua madre, Asia l’ha saputo solo dopo perché non era raggiungibile con il cellulare, era grave, l’avevano operata. Andò da lei e le chiese scusa per le sue mancanze. “Il fatto di avere riallacciato e di essere riuscite a cominciare, di avere messo da parte tutto il passato… Non so come ho fatto anche se lei aveva ancora dei guizzi… era imprevedibile e ci rimanevo male perché delle volte ancora mi attaccava e faceva gesti forti e solo poco prima di perderla avevo capito. Io prima reagivo e poi ho capito che invece dovevo darle ragione perché aveva sofferto, aveva perso una figlia e non c’è dolore più grande di questo. Prima di ammalarsi l’avevo vista molto sofferente”.

ASIA ARGENTO NON RIESCE A GUARDARE LE FOTO DI SUA MADRE

Oggi le manca tanto: “Da quando non ci sei più non riesco a smettere di tremare” sono le parole scritte da Asia dopo la morte della madre, le legge Eleonora Daniele, commossa anche nel vedere le lacrime della Argento.