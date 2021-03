Andrea Cocco diventa papà, l’ex gieffino presenta la fidanzata e il nome del figlio (Foto)

Era il GF 11 e Andrea Cocco uno dei concorrenti più apprezzati (foto). Vi ricordate dell’ex gieffino? Sta per diventare papà ma il suo annuncio sui social è una bella sorpresa per tutti, manca poco alla data del parto, la sua fidanzata ha un gran pancione ma in pochi sapevano della gravidanza. Andrea Cocco è l’ex fidanzato di Margherita Zanatta, anche lei ex gieffina, anche lei nel reality show quando era aperto solo ai non famosi. La fidanzata di Cocco è incinta, presto saranno genitori ma stanno insieme da poco tempo. Il 43enne prima era legato alla modella Tamara Zsilinszki, finito il loro amore è arrivata la felicità con Teresa Aiello e adesso un figlio, un maschietto. Andrea vinse la sua edizione del Grande Fratello, a lungo si parlò della storia d’amore con la Zanatta per poi finire in un attimo.

ANDREA COCCO ANNUNCIA IL NOME DEL FIGLIO

“Mentre raccogliamo limoni aspettiamo la venuta di Massimo (chikahiro)” ha scritto Andrea Cocco sul suo profilo social presentando la sua bella fidanzata. Quindi il piccolino si chiamerà Massimo. Teresa è nata ad Agrigento, insegna ed è ingegnere. Le foto sono state scattate in Sicilia, in campagna.