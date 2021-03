Ultimo diventa genero di Heather Parisi: si è fidanzato con la seconda figlia? (Foto)

In tante hanno già commentato di avere il cuore spezzato perché Ultimo si è fidanzato, avrebbe un nuovo amore. Una foto sul profilo social del cantautore romano, la stessa pubblicata dalla figlia di Heather Parisi: c’è una coppia che si bacia al tramonto in spiaggia. Niente di più romantico e i protagonisti della storia sono proprio Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. 25 anni lui, 20 anni lei e dopo la rottura definitiva di Niccolò Moriconi a Federica Lelli adesso scriverà le sue canzoni per la figlia della ballerina e showgirl americana. Jacqueline è la secondogenita di Heather Parisi. E’ nata dal legame con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo.

ULTIMO FIDANZATO CON LA FIGLIA DI HEATHER PARISI

La coppia esce forse allo scoperto dopo una romantica giornata in barca, tutto è sui rispettivi profili Instagram. La foto a cui Ultimo ha aggiunto un cuore rosso sembra non lascia dubbi mentre in tanti gli fanno gli auguri e altre sono in lacrime.

Nessun commento da parte dei diretti interessati, le fan sperano ancora si tratti solo di una bella amicizia e non di un amore. Difficilmente Ultimo parlerà di questa storia, sempre così restio a parlare della sua vita privata, soprattutto dell’amore, preferisce cantarlo. Intanto il gossip si occupa di loro. Jacqueline Luna Di Giacomo è la seconda figlia della Parisi, ha una sorella più grande, Rebecca, che è nata dal matrimonio della mamma con Giorgio Manetti. Ha anche due fratelli più piccoli, i gemelli Dylan ed Elizabeth di 10 anni che vivono in Cina con la mamma e il papà, Umberto Anzolin.

Sembra quindi che non fosse reale il ritorno di fiamma tra Nicolò e Federica che si vociferava qualche mese fa. Chissà se la showgirl americana farà qualche commento sui social; difficile anche questo.