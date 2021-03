La lettera d’amore di Fausto dei Coma Cose a Lama: “Ho trovato casa in California”

Il pubblico televisivo ha imparato a conoscerli in questi giorni grazie a Sanremo 2021 ma Coma Cose hanno un seguito fortissimo anche sui social e fanno musica ormai da tempo, in coppia. E sono legatissimi anche da un amore che guarda oltre. Oggi, non si parla che della romanticissima lettera che un Fausto Zanardelli ha scritto alla sua California! Una lettera che sta facendo il giro dei social e che ci descrive anche il rapporto che c’è tra i due cantanti. Fausto, bresciano classe ’78, e Francesca Mesaino, classe ’90, di Pordenone, si sono conosciuti lavorando come commessi nello stesso negozio di zaini e borse. Da quel negozio tutto è iniziato e così nell’estate del 2017 Fausto, in arte “Lama”, e Francesca, già conosciuta come “California” decidono insieme di licenziarsi e di fare musica. Cambiano la loro vita e 4 anni dopo sono sul palco di Sanremo con Fiamme negli occhi e, lasciano il segno.

