I Coma Cose a Sanremo 2021 con Fiamme negli occhi: testo e significato

I Coma Cose sono pronti al grande debutto a Sanremo 2021 dal 2 marzo. Fausto Lama e California porteranno sul prestigioso palco del teatro Ariston il brano intitolato Fiamme negli occhi. In questa canzone i due dichiarano amore reciproco, a vicenda e sono pronti a farsi conoscere finalmente dal grande pubblico in questa occasione speciale. Il brano vede protagonisti dei suoni e un sound estremamente contemporanei, il ritmo è veramente insistente. Difficilmente Fiamme negli occhi passerà inosservata al Festival della canzone italiana. Scopriamo il testo del brano che i Come Cose porteranno a Sanremo 2021 e il significato della canzone.

Sanremo 2021, i Come Cose in gara con Fiamme negli occhi: ecco il significato del pezzo

Fiamme negli occhi non è solo una semplice canzone, i Coma Cose ci hanno voluto mettere anche del loro parlando e raccontando pure il rapporto di coppia. Fausto e Francesca, per chi non lo sapesse, stanno insieme da qualche anno, oltre che essere un duo musicale. Questa canzone in gara tra i 26 big di Sanremo racconta tanti piccoli frammenti delle relazioni e della vita di una coppia. Immagini che seguono immagini e che vogliono trasmettere un messaggio piuttosto chiaro ovvero quello che due persone che si amano stanno bene e ‘funzionano’ quando proprio quando stanno insieme. In Fiamme negli occhi non mancano nemmeno dei riferimenti culturali ma questo lo scopriamo meglio andando ad analizzare il testo.

Il testo di Fiamme negli occhi, la canzone dei Coma Cose a Sanremo 2021

