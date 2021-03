Harry e Meghan aspettano una bambina: sarà una piccola Lady D?

Non solo momenti di confessioni sulla famiglia reale, tutte le difficoltà affrontare da Harry e Meghan in questi ultimi tre anni. Ma anche un momento magico nell’intervista della coppia da Oprah, in onda il 7 marzo 2021 su CBO ( e che andrà in onda in Italia domani sera su Tv8). Meghan Markle ed Harry infatti, hanno deciso di annunciare il sesso del secondo figlio che aspettano. Il giorno di San Valentino, Harry e Meghan avevano rivelato di aspettare il secondo figlio e nel giardino di Oprah, hanno anche voluto annunciare il sesso del bebè. Dopo il piccolo Archie arriva una bambina! E’ una femminuccia infatti la creatura che l’ex attrice porta in grembo. E lei e Harry sono felicissimi e non vedono l’ora di poterla abbracciare.

Harry e Meghan vivono come saprete in California, il posto che hanno scelto per crescere il piccolo Archie che oggi ha quasi due anni. Una scelta arrivata anche dopo quello che hanno scoperto mentre stavano a Londra. Come hanno spiegato da Oprah infatti, avevano saputo che per la sicurezza del piccolo Archie, non ci sarebbe stato lo stesso investimento in denaro che si fa invece per gli altri nipoti della regina. Il motivo? Forse il colore della sua pelle.

Harry e Meghan aspettano una bambina: l’annuncio da Oprah

Harry felicissimo per la notizia di questa femminuccia in arrivo in famiglia ha spiegato a Oprah che sarebbe stato altrettanto felice se fosse arrivato un maschietto. Come sempre in questi casi, l’importante p che vada tutto bene e che nasca un bambino da amare.

Harry ha poi commentato così la notizia: “Ma per avere un maschio e poi una femmina, cosa si può chiedere di più? Ora abbiamo la nostra famiglia, noi quattro e i nostri due cani. “

Come si chiamerà la figlia di Harry e Meghan?

Sebbene la coppia non abbia accennato a quale sarà il nome scelto per la piccola che nascerà entro l’estate, fan stanno già ipotizzando che potrebbe chiamarsi Diana, un omaggio di Harry e Meghan a Lady D. Meghan rispondendo anche alla domanda di Oprah ha fatto capire che questa potrebbe essere la sua ultima gravidanza.