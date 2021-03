Il matrimonio di Ludovica Frasca è una cerimonia a sorpresa con anelli speciali (Foto e Video)

Ludovica Frasca si è sposata, l’ex velina di Striscia la notizia ha detto sì a Frank Faricy (Foto e Video). Un matrimonio pieno d’emozione in America, un sì in comune con una cerimonia più che semplice ma la più bella tra tutte. Erano solo in sei, Ludovica Frasca, Frank Faricy e quattro amici, nessun altro e tutto è stato “unico e speciale” come ha confidato la sposa. Un matrimonio in Comune per Ludovica Frasca che ha già condiviso con tutti il desiderio di sposarsi il prima possibile anche in Italia e festeggiare con una gran festa. Per il momento si è dovuta accontentare del semplice ma meraviglioso sì in Comune tra persone che erano lì per motivi ben diversi. Tra persone indifferenti e curiosi si sono scambiati gli anelli, anche questi speciali.

LUDOVICA FRASCA HA SPOSATO FRANK FARICY

Non poteva esserci cerimonia più semplice, anche se è triste vedere il video delle nozze con Ludovica e Frank che non possono togliere le mascherine e indossano i guanti. Ma al momento del sì dopo lo scambio degli anelli hanno potuto farlo e si sono sciolti ed emozionati in baci e abbracci.

Gli anelli degli sposi costruiti a casa con i cavi elettrici fanno sorridere e comprendere che il loro amore è davvero speciale, che la loro unione è davvero unica. Arriveranno poi le fedi belle e la Frasca indosserà il suo abito da sposa, anche se in abito satin bianco e giacca panna era bellissima.

“Ragazze, meet the Faricy! Lo abbiamo fatto!! Solo noi due e quattro amici. E’ stato un momento unico e speciale nella Sua realtà. E si’, eravamo in Comune in mezzo ad altre persone (che erano lì per motivi completamente diversi dai nostri). E si’, i nostri anelli sono temporanei e li abbiamo costruiti a casa con dei cavi elettrici. Si’ c’erano cellulari che squillavano e zero glitter ma in quel momento tutto si e’ fermato e c’eravamo solo noi due e abbiamo detto “ I do “ perché quello che contava, ora, era sigillare la nostra promessa. Non vedo l’ora di celebrare con una vera e vera e propria cerimonia, romantica comenoi, il nostro amore nella mia Italia bellissima. Con tutti i nostri amici, con la nostra famiglia, con mio padre che mi accompagna all’altare e regalarci Il giorno indimenticabile. Per ora, questo, resta al primo posto per essere stato così fuori dall’ordinario, semplice e intimo”.