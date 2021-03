Pippa Middleton mamma bis: svelato il nome scelto per la piccola

Pippa Middleton mamma bis! La sorella di Kate Middleton è diventata mamma di nuovo a distanza di due anni dalla nascita del suo primo figlio, il piccolo Arthur. La notizia arriva dal Regno Unito ma sappiamo ancora ben poco. Una fonte ha riferito al Magazine Hello che Pippa e la sua bambina, è nata infatti una femminuccia, stanno bene!

Pippa è rimasta relativamente tranquilla durante la sua seconda gravidanza ed è stata avvistata solo una manciata di volte nel suo quartiere a ovest di Londra.

In effetti, la notizia è stata confermata solo all’inizio di questo mese, quando mamma Carole ha rilasciato un’intervista a Good Housekeeping.

Pippa Middleton mamma bis è nata la piccola Grace

Il nome scegli per la piccola è Grace. I secondi nomi di Grace sono un omaggio alle sue nonne, Carole Elizabeth Middleton e Jane Matthews. Elisabetta potrebbe anche essere un sottile riconoscimento dei legami reali della famiglia.

Di questa seconda gravidanza si era parlato davvero molto poco. Ma era stato tutto confermato dalla stessa mamma di Pippa e Kate. In una intervista infatti nonna Carole aveva raccontato di essere felice per la futura nascita di un altro nipotino. Nel aveva parlato nell’intervista Good Housekeeping. “Spero di vedere più membri della mia famiglia di quanto avrei potuto l’anno scorso, incluso, ovviamente, il mio nuovo nipote” con queste parole Carole aveva fatto capire che Pippa era incinta, anche perchè di Kate, non si sapeva nulla in modo ufficiale! Complice anche il periodo di lockdown e le difficoltà del Regno Unito, Pippa si è vista davvero pochissimo in giro e anche per questo non si è parlato molto della sua gravidanza.

La sorella di Kate non aveva mai commentato la notizia della sua gravidanza e ha preferito mantenere un basso profilo in tutto questo periodo.