Mara Venier ma come ti sei vestita per cucinare? Il marito non smette di ridere (Foto)

Sul profilo social di Mara Venier un altro video a tradimento di Nicola Carraro (foto). Il marito la prende in giro per come si è vestita e non smette di ridere. Mara Venier non sembra per niente permalosa, spiega che sta cucinando la carbonara, così lo prende per la gola ma lui insiste, mostra tutto il suo look e continua a divertirsi. Dopo la puntata di Domenica In la conduttrice ha bisogno di un po’ di energia e decide di saltare la dieta. Nicola apprezza subito l’idea della pasta alla carbonara ma lui è a dieta, è preoccupato di interromperla. Mara ha invece deciso: “No, stasera niente dieta!”. Anzi, ha già aperto lo spumantino che è quasi finito. Il marito continua a ridere tra l’ammirazione della sua mogliettina ai fornelli e la scelta dell’outfit.

MARA VENIER IN VERSIONE ABBIGLIAMENTO COMODO MENTRE CUCINA

A dire il vero la Venier non ha mai avuto molti problemi nel mostrarsi con outfit poco perfetti. Il più delle volte però è stato Nicola a farle i video a tradimento, a mostrare quanto lei adori gli abiti larghi e corti da indossare in casa. Questo volta il rosa è la scelta stravagante della conduttrice. Sotto spunta un maglioncino bianco, ai piedi le calzette nere con le pantofole celesti.